Copa Simón Bolívar: Fatic visita a Tiquipaya y Chaco recibe a Cochabamba

Fuente: paginasiete.bo

Paceños y cochabambinos se medirán hoy por la segunda fase de la Simón Bolívar. Municipal Tiquipaya recibirá a Fatic y Chaco jugará ante Cochabamba FC, desde las 15:30.

Municipal Tiquipaya, equipo de Diómedes Peña, jugará ante Fatic en el estadio Sebastián Ramírez. Fatic tendrá todo su arsenal a la cabeza del DT Adrián Romero, pero sin el volante Antonio Gómez, expulsado ante Chaco. Mientras, el campeón valluno y ganador de la serie local, Cochabamba FC, visitará el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, para medir fuerzas con Chaco.

Hoy juegan: EMH vs Stormers San Lorenzo (15:00), Rosario Central vs Oruro Royal (15:00), Satélite Norte vs Libertad (15:30), Quebracho vs Independiente (15:00), Fancesa vs Real Tomayapo (15:30), Kivón vs Torre Fuerte (20:00) y Marisca Sucee vs Vaca Diez (20:00).