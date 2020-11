Coronavirus en El Alto: aún hay 14 personas en terapia intensiva

La pandemia del Covid-19 en el país ha tenido un descenso considerable, pero no ha terminado aún. En ciudad de El Alto siguen registrándose casos de fallecimientos por esta enfermedad y hasta el momento hay 14 personas ocupando las unidades de terapia intensiva.

Desde la secretaría de Salud piden a la población cuidarse más que nunca porque puede darse un rebrote entre fines de diciembre y principios de enero. Además, preocupa que las personas recuperadas de esta enfermedad puedan volver a caer y con más fuerza.

El municipio alteño cuenta con más tubos de oxígeno, equipos eléctricos para estos tubos, que podrán ser llevados hasta las viviendas de las personas afectadas.

PIDEN LABORATORIOS Y UTIS

El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) dio a conocer que no se podrá determinar si hay un rebrote si no se hacen pruebas PCR. «Necesitamos al menos 6 laboratorios, solo tenemos uno. Las unidades de terapia intensiva, que son 30, no alcanzan para nada. Necesitamos 200», indicaron.