El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que el coronel de Policía Jhonny Aguilera ordenó que se lo siga y lo responsabilizó si pasa algo con su vida o de alguno de sus familiares.

Luego que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo acusara de instruir lo sigan, el coronel Jhonny Aguilera lo desafió a ordenar que lo detenga si es cierta su denuncia y reveló que la autoridad trató de cambiar el reglamento de ascensos para “favorecer a sus delfines” desconociendo la carrera policial.

“No tengo personal que le pueda seguir, él anda en tres vagonetas y por lo menos tiene dos hombres a su cargo, si yo he hecho eso (seguirlo) por qué no me ha detenido. Señor Murillo no sea mentiroso, deje de mentir y burlarse de la comunidad y de la Policía, a la cual utiliza para sus antojos”, respondió en una entrevista con la red Uno.

Murillo informó en una conferencia de prensa que “amigos” y “lealtades” que logró en la Policía le pasaron el dato de que el coronel Aguilera lo está haciendo seguir “para quien sabe qué”, pero además lo responsabilizó “si pasa algo” con su vida o la de alguno de sus familiares.

“He hecho amigos en la Policía porque yo a los policías los he tratado como se los debe tratar, como seres humanos, como personas, como hijos, como padres de familia. Y el señor Aguilera, desde el momento que el MAS ganó (las elecciones) nos está haciendo una persecución sañuda, tiene todo el tiempo gente persiguiéndome, es ilegal perseguir a un ministro de Gobierno”, insistió.

Aguilera desmintió ese extremo y dijo que por el “odio” que le tiene Murillo no le dieron un puesto de destino por tres meses y que ahora, pese a su antigüedad y capacidad, se encuentra en un puesto meramente administrativo.

Sobre la acusación de estar en el caso de compra de certificados para ascender, respondió que fue involucrado por “oficiales que son empleados de Murillo” y a quienes les abrió un proceso penal.

“¿Cuál es el tema de fondo? El ministro de Gobierno, que tiene 40 mil hombres a su mando, ha pretendido cambiar el reglamento de ascensos para favorecer a sus delfines, desconociendo el reglamento de ascensos”, denunció.