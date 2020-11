Covid-19 y dengue, juntos son un peligro mortal que alarma a tres departamentos

Luis Escobar / La Paz

Ante el inicio de la época de lluvias y la posibilidad de contagios de dengue en zonas tropicales del país, autoridades de salud y médicos advierten que si una persona contrae esta enfermedad y la Covid-19, la combinación podría ser mortal. En Cochabamba, Santa Cruz y La Paz ya comenzaron los trabajos para eliminar las larvas del mosquito transmisor.

“De hecho, contraer ambos males prácticamente significa una sentencia de muerte, como ocurrió en Ecuador. Las personas con dengue y Covid-19 fallecieron”, advirtió el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba Yercín Mamani, ante la posibilidad de que Bolivia pueda pasar por una sindemia, que significa la circulación o la suma de dos epidemias.

La anterior semana, el Ministerio de Salud informó que Bolivia se encuentra en una fase “casi controlada” de la Covid-19, pero al mismo tiempo advirtió sobre el riesgo de un segundo rebrote en caso del incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Ante esta situación, Mamani informó que en Cochabamba el rebrote del coronavirus se produciría a mediados de noviembre, cuando comienza la época de lluvias y el incremento de casos de dengue.

“En febrero luchábamos contra el dengue, semanas después llegó el coronavirus y en ese momento pudimos tener una sindemia. Ahora que comienza la época de lluvias, prolifera el número de casos de dengue y para la segunda semana de este mes, se espera el rebrote (de la Covid-19)”, aseguró el director del Sedes de Cochabamba en una entrevista con Página Siete.

El director de la unidad de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz Carlos Hurtado informó que en la etapa inicial de la Covid-19, el paciente sufre problemas respiratorios. Al término de la enfermedad, la persona llega a generar una coagulopatía. Por otra parte, el especialista explicó que el dengue -además- produce una pérdida o un derrame de líquidos.

“Los dos tienen, al final, una misma característica: pueden producir coagulopatía de consumo. (Además), muchos de los síntomas se parecen. Por ejemplo: el malestar general, las mialgias (dolores musculares), aunque en el dengue, la fiebre es más intensa y se presenta con mayor frecuencia”, explicó Hurtado a Página Siete.

El director del Sedes cruceño advirtió que la combinación de ambas enfermedades podría traer serias consecuencias. “Si es que se presentara una sindemia -la circulación de dos virus peligrosos, como son el coronavirus y el dengue- tendremos un impacto muy negativo en la población y con gran cantidad de enfermos, hospitales saturados y fallecidos”, sostuvo.

Hurtado informó que ya llevaron adelante un estudio entomológico en Santa Cruz para detectar los lugares donde más se encontraría el mosquito transmisor. “Por el momento, no tenemos casos de dengue, lo que sí tenemos es un alto índice de infestación larvaria domiciliaria. Es decir que toda Santa Cruz está por encima del 10%, lo que significa un riesgo inminente de epidemia. Incluso el Distrito 8 tiene una infestación que está por encima de 10%. El Distrito 4 llega a más del 5% y el Distrito 3 está por debajo del 5%”, explicó.

En el caso del departamento de La Paz, el jefe de la unidad de Epidemiología del Sedes Mayber Aparicio indicó que el mosquito llegó a localidades como Cajuata e Irupana. “Antes, en estas zonas no había dengue, no se reportaban casos y ahora llevamos adelante una investigación de los vectores para ver si son sensibles o no al componente que usamos para fumigar las casas. Realizamos una evaluación entomológica”, sostuvo.

En las nuevas zonas -donde se registraron casos de la Covid-19- se lleva adelante una campaña de información y destrucción de los criaderos de mosquitos.

En otras zonas -donde sí se presentaban casos de dengue, por ejemplo, Caranavi- ya se lleva adelante la fumigación a los domicilios, a las áreas públicas y a los sitios donde se puedan reproducir los mosquitos.

“En Caranavi disminuyó el número de personas fallecidas (por dengue) y se está trabajando en eliminar la cantidad de huevos y larvas del mosquito que transmite el dengue. Se procede también al diagnóstico temprano de la enfermedad a través de pruebas y la búsqueda de personas febriles”, sostuvo Aparicio.

¿Cuál es el tratamiento?

Si una persona sufre las dos enfermedades, el director del Sedes cochabambino Yercín Mamani dijo que se debe combinar los tratamientos de dengue y la Covid-19.

“El tratamiento básico para el dengue es hidratar al paciente. Nosotros colocamos un suero y lo hidratamos; luego el tratamiento sintomático con analgésicos, antipiréticos y otros. En la Covid-19 -además de esas medicinas- se dan antibióticos, antivirales y otros”, dijo el experto.

“Se debe hacer un procedimiento conjunto porque para ninguna de las dos enfermedades hay un tratamiento específico. Tanto para el dengue como la Covid-19 son virus; por tanto, sólo se responde a los síntomas de la persona enferma”, aseguró Mamani.

Los síntomas del coronavirus y el dengue