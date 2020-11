Crisis en Perú: el Congreso se reúne para discutir la posible salida del nuevo presidente, Manuel Merino

El titular de la Cámara ha pedido la renuncia del mandatario, que asumió el martes pasado tras la polémica destitución de Vizcarra. Los enfrentamientos en las protestas ya dejaron dos muertos y motivaron la dimisión de 13 de los 18 ministros

La Junta de Portavoces del Congreso peruano se reúne este domingo para abordar la crisis política y discutir una posible salida del nuevo presidente, Manuel Merino, mientras se discute cuántos votos necesitaría la Cámara para forzar la destitución.

Por el momento, Merino, que asumió la presidencia el martes tras la vacancia de Martín Vizcarra, no ha dado señales de querer renunciar, pese a que los reclamos se multiplicaron tras la muerte de dos manifestantes por la represión policial. Trece de los 18 ministros del nuevo gabinete presentaron su renuncia.

Aunque hubo intentos para una reunión virtual de madrugada, la Junta de Portavoces de las bancadas se reunirá a las 8 de la mañana (13 GMT). “Hay que tomar una decisión mayor, mañana (domingo) elección de una nueva junta directiva para una sucesión constitucional”, indicó el jefe del Congreso, Luis Valdez, quien pidió la renuncia de Merino, cuyo paradero era desconocido.

Según la prensa local, el presidente sostiene que el costo político de las muertes en la protesta es asumido por el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien ya dejó el cargo. Por ello, su posición es que para dejar el cargo no bastaría una censura del Congreso (66 votos de los 130, alcanzables según los conteos preliminares) y tendría que ser vacado, un proceso que requiere 87 votos. Los constitucionalistas todavía están analizando cuáles son los requisitos para desplazar a Merino, que cada vez pierde más apoyos.

“Lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea de si ha renunciado. No soy adivino”, dijo pasada la medianoche su primer ministro, Antero Flores Aráoz, a la radio RPP. El premier dijo que se mantendrá en el cargo por “lealtad” a Merino y solo si este renuncia se irá con él.

Si Merino continúa en el poder, debe completar el mandato de Vizcarra y entregar el poder el 28 de julio de 2021. Las elecciones generales ya están convocadas para abril.

Hacia las 2 de la madrugada (7 GMT) de este domingo, el gobierno difundió una foto de una reunión de Merino con su gabinete, pero surgieron dudas de cuándo había sido tomada pues aparecía el ministro de Salud, quien había renunciado horas antes.

Los partidos que no votaron a favor de la salida de Martín Vizcarra están en conversaciones para intentar conformar una nueva Mesa Directiva, aunque todavía no pueden confirmar que tengan los apoyos suficientes, a la espera de la definición de disidentes de otras bancadas.

Después de la medianoche también corrieron los rumores de una posible salida de Merino del país en un avión desde el grupo aéreo militar de Lima, anexo al aeropuerto internacional de la capital peruana. Esto llevó a la empresa Lima Airport Partners, que administra el aeropuerto, a señalar que la terminal estará cerrada y sin vuelos hasta el amanecer.

Las dos muertes ocurrieron en medio del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, una práctica denunciada ya el viernes por Human Rights Watch. Además, hay 14 personas que todavía figuran como desaparecidas, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas indicó el sábado que entre el lunes y el jueves hubo 35 ataques a reporteros y añadió que “29 han sido perpetrados por agentes policiales y 6 por sujetos no identificados en el marco de las manifestaciones ciudadanas”.

Fuente: infobae.com