Critican a la cantante Karina por celebrar el triunfo de Joe Biden

View this post on Instagram

HABEMUS PRESIDENTE !!! JOE BIDEN es nuestro presidente por elección popular y colegio electoral y KAMALA HARRIS Vicepresidenta ( Histórico en este país una mujer en este puesto ) El pueblo ha hablado de manera definitiva e irrevocable . Hoy es un GRAN DÍA para todos aquellos que creemos en la VERDAD, en la IGUALDAD , en la LIBERTAD de expresión , de manifestación y creencia religiosa , en el CALENTAMIENTO GLOBAL , en la CIENCIA , en los derechos para la gente LGBTI , en los derechos de los inmigrantes , en la lucha contra el RACISMO y en todo aquello que nos define como una sociedad DEMOCRÁTICA , JUSTA , civilizada y de Primer Mundo . Vienen tiempos difíciles y de reivindicación UNIDAD , pues la polarización y el fanatismo han sido grave motivo de resquebrajamiento de esta comunidad en la que vivo hace casi 30 años . Volvemos a la decencia y a la forma . Los VALORES importan , los PRINCIPIOS importan , ser buena persona importa. BASTA de injurias, de burlas , de nepotismo , de autoritarismo y de vivir a diario la angustia de despertarse a ver qué dijo el presidente en Twitter . G-D BLESS JOE BIDEN , KAMALA HARRIS and G-D BLESS AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸