Cruz sobre los hechos de Huayllani: «Entre ellos mismos se han encubierto»

La Defensora denuncia que las autoridades ocultaron información y la Fiscalía y la justicia no avanzaron nada

15/11/2020 12:07 | Erbol



RADIO KANCHA PARLASPA

A un año de los hechos de Huayllani, cuyo saldo fue fatal durante el conflicto poselectoral de 2019, se llevó adelante un homenaje a los caídos este domingo, donde la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció impunidad.

Hace un año, manifestantes que se movilizaron en contra del Gobierno transitorio se enfrentaron a las fuerzas del orden en el puente de Huayllani en Sacaba. La Defensoría del Pueblo, mediante un informe, consideró lo sucedido como una masacre y contabilizó 10 fallecidos, aunque recientemente un reporte del periódico Opinión señaló que la cifra de muertos subió a 12.

Según reportó radio Kancha Parlaspa de la Red Erbol, Cruz denunció «un año de impunidad»; dijo que las autoridades ocultaron información o la declararon como reservada para no aportar a la justicia. Señaló que el Ministerio Público brilló por su ausencia y que a la Policía nunca le interesó esclarecer los hechos.

“Entre ellos mismos se han encubierto”, lamentó Cruz al recordar que se negó información a la Defensoría bajo el argumento de que se trataban de datos que comprometían la seguridad nacional.

La Defensora señaló que la justicia debe dar respuesta y que, a pesar del cambio del mando en el Órgano Ejecutivo, es mejor que el Gobierno se mantenga al margen del proceso, puesto que no le corresponde.

“Lo mejor sería que el Gobierno no se involucre dentro de la causa judicial, porque no le corresponde, aquí quien un año tendría que haber hecho algo es el Órgano Judicial y el Ministerio Público, pero no lo han hecho tampoco. Entonces ojalá ahora la justicia que está virando nuevamente pueda dar una respuesta a las víctimas”, agregó.