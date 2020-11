De las lágrimas de Martins, del VAR y del futuro de César Farías

Fuente: paginasiete.bo

“Desde niño siempre fue mi sueño vestir esta camiseta”, confesó Marcelo Martins, entre lágrimas, luego sumar 21 tantos y conquistar el cetro de goleador de una Selección cuyo director técnico César Farías deberá ser sometido a una evaluación para definir su continuidad.

“Nos merecíamos la victoria, por la entrega de los jugadores y del cuerpo técnico”, analizó el Matador. El atacante destacó que “ser el goleador histórico de Bolivia es algo muy importante para mí. Me llena de orgullo (voz quebrada) porque desde niño siempre tuve el sueño de vestir esta camiseta y hoy tengo la oportunidad de representar a mi país, y ser un hombre que siempre da todo por esta camiseta”, destacó el delantero que cumplió 14 años en el combinado nacional.

Martins destacó el trabajo del equipo dirigido por el venezolano Farías.

Marcelo Martins celebra en las redes sociales.

En los próximos días, el presidente de la FBF Fernando Costa y el comité ejecutivo evaluarán el rendimiento de la Verde de Farías.

“Si bien estamos respaldando a todo el cuerpo técnico y a nuestros jugadores, también se le ha expuesto (a Farías) que se requieren resultados”, sostuvo Costa a los medios ayer, en la previa del cotejo ante Paraguay. “En el fútbol los resultados son determinantes. Sabemos que existieron algunos inconvenientes, pero al final lo que pesan son los resultados”, explicó el titular federativo.

Farías llegó a la Verde con el apoyo absoluto de César Salinas (+), con quien ya tuvo una relación laboral cuando el venezolano estuvo al mando del equipo de The Strongest.

Costa observa el partido en el Defensores del Chaco.

La principal razón por la que Salinas y el comité ejecutivo determinaron contratar a Farías, por encima de otros proyectos como el del cochabambino Eduardo Villegas, fue que el venezolano aseguró que se podía clasificar al Mundial Catar 2022. “Siempre he manifestado, que creo en el fútbol boliviano, creo en el jugador boliviano y creo en la oportunidad de clasificarnos a un Mundial. El desafío siempre me ha gustado, entonces no veo por qué no pensar en que se puede”, dijo Farías cuando fue contratado.

El VAR fue el máximo protagonista en el estadio los Defensores del Chaco. El juez venezolano, Alexis Herrera, apeló a la tecnología para ordenar un penal a favor del local y luego anuló la jugada de gol de Paraguay.

En los últimos minutos del duelo, el VAR tuvo más trabajo: con una jugada de falta fuera del área grande y después con un incidente entre el paraguayo Matías Rojas y el boliviano Erwin Saavedra. El árbitro expulsó a ambos, pero luego de ver las imágenes del VAR, hizo volver ambos para mostrarles la amarilla.