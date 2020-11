Destaca Cultura Quechua en Tik Tok, idea surge tras video viral

Tecnología. Las redes sociales se convierten en la nueva alternativa de gestión cultural.





En la actualidad, el mundo se encuentra conectado a través de las redes sociales. Este fenómeno comunicacional, ha generado que ciertos contenidos se viralicen en pocos minutos. Así fue como Cristian Choque Durán, un joven chuquisaqueño de 21 años, se dio a conocer en el mundo del internet, cuando subió un video a su cuenta de Facebook explicando lo que es el coronavirus en el idioma quechua, el cual fue compartido tantas veces que inspiró a Cristian a seguir compartiendo su cultura: la quechua, por medio de otras plataformas y aplicaciones como Youtube, Instagram y Tik Tok.

¿Quién es Cristian Choque Durán?

C.C.D: Nací en el pueblito Redención Pampa del Municipio de Mojocoya, Chuquisaca. Fuí criado en el seno de una familia campesina -indígena, hablantes del quechua. Mis padres son agricultores. La tecnología siempre despertó en mí una curiosidad y quería estudiar algo relativo a las ciencias, por eso terminé estudiando Nutrición Dietética en la Universidad San Francisco Xavier, ya estoy cursando mi tercer año.

Como mi carrera está dentro del área de la salud, estuve muy informado sobre la pandemia y quise compartir esa información en el idioma quechua para que llegase a mis familiares y amigos del campo.

El video tuvo tanta interacción que me invitaron a programas de radio, televisión y periódicos, donde me hicieron entrevistas. A partir de esto, quise explotar la luz que ya se me había mostrado, entonces comencé a manejar otras redes sociales y aplicaciones para compartir la cultura quechua no sólo para mi familia y amistades, sino para todo el mundo.

¿Cuál es el contenido que muestras?

C.C.D: En las redes me conocen como Criss Emprende. Tengo una página en Facebook, Youtube, Instagram y Tik Tok.

En Youtube me estoy enfocando a subir videos mostrando los diferentes platos típicos quechuas que hay, dando tips de cómo cocinarlos, también consejos de nutrición y turismo.

En Tik Tok el contenido es variado, hasta bailo, ahí estoy enseñando el idioma quechua, me encanta que muchos extranjeros me han agradecido, me dijeron que han aprendido mejor conmigo que de otras formas.

En Instagram y Facebook comparto el contenido de todo lo que hago, como las entrevistas en las que participé y los videos que subo tanto a Tik Tok como a Youtube.

Tuve participación también en el programa educativo de PICA- Bolivia, donde compartí como es la vida en el campo y algunos trucos agrícolas. Busco también romper estereotipos, ya que muestro que no solo las mujeres son las que atienden el hogar, en la zona rural al menos, los hombres igual lo hacemos.

Quiero que quienes vean mis videos terminen pensando “Wow, que bonita es la vida del campo.”

Al inicio mis papás no entendían qué era lo que yo estaba haciendo pero me dejaron la libertad, ya cuando vieron que si estaba dando resultado, se emocionaron mucho y ahora hasta participan de mis videos.

¿Cómo se proyecta el futuro para Criss Emprende?

C.C.D: Mi más grande sueño es ser un conferencista internacional de motivación. También anhelo ser productor de cine para rodar películas bolivianas mostrando las diferentes culturas. Me encanta el mundo del Cine. Tengo también como objetivo viajar a otras partes de Bolivia y resaltar las diferentes culturas que existen, compartir algunos datos que no conozcan en otros países y hasta tal vez los propios bolivianos desconozcan.

¿Cómo nace el vídeo que se volvió viral?

C.C.D: Un tío llegó a visitarnos a mi casa y nos dijo que no había porqué temer al Coronavirus, según él este era un mosquito con corona (ríe), que no entendía porqué tanto lío.

Realmente había personas que no se estaban cuidando de esta enfermedad ya que pensaban así o simplemente no creían en la misma, “inventos políticos”, eran los conceptos que le daban, y como estoy en una parte del área de salud, en mi interior dije que tenía que reparar esa desinformación que estaba circulando a mis alrededores, sentí que era mi deber.

¿Cómo te sentiste cuando tu video llegó hasta los medios?

C.C.D: Cuando publiqué el video, tenía calculado que solamente lo iban a ver los de mi pueblo, en realidad iba dirigido para ellos, en mi Facebook no tenía muchas amistades; grata fue mi sorpresa que tuvo una gran cantidad de compartidas y reproducciones, lo descargaron y subieron a diferentes medios de comunicación.

Yo caminaba por la calle y escuchaba mi voz sonando en las ambulancias, fue una sensación muy bonita el saber que pude aportar con algo, ya que de ahí varios medios comenzaron a buscar la manera de informar no sólo en quechua, sino en otras lenguas originarias para llegar a todos los sectores del país.

Me hablaron de medios internacionales de los países de Argentina, Ecuador y Perú, porque les interesaba mi contenido, y me pedían que realice videos indicando las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del barbijo, el lavado de manos, todo en quechua.

También se comunicaban conmigo desde España, bolivianos a quienes desperté la nostalgia de su tierra, algunos me decían que hasta incluso llegaron a avergonzarse de sus raíces y que ver mis videos los había hecho recapacitar.

¿Qué consejo das a los jóvenes?

C.C.D: Bueno, sobre el manejo de las redes sociales, tenemos que aprender a explotarlas de manera responsable, si bien estas pueden construir también pueden destruir. Por ejemplo Tik Tok es una de las plataformas donde más niños se conectan, entonces tratar de mostrar un contenido positivo para ellos y para todos en general.

Es importante dar contenido de valor para motivar, inspirar, aportar con un grano de arena a ese espectador detrás de su dispositivo que te está viendo.

Por otro lado, no deben avergonzarse jamás de sus raíces, es más, deben compartirlas aprovechando las herramientas digitales que ya tenemos. Muchas personas admiran lo que poseemos de riqueza cultural y debemos sentir orgullo como tal.

Simplemente decir a todo aquel que lea esta entrevista que luche por sus sueños, siga adelante con las metas que se proponga y siempre obrando por el bien.

837 Mil «Me Gusta»

Posee en Tik Tok la cuenta de Criss Emprende.

Link del video

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988847628250700&id=394589867676482&sfnsn=wa