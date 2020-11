Disney crea robots que miran al visitante a los ojos

Cuando nos encontramos con un robot en los parques de Disney, notamos que hay algo vacío en su mirada. No nos mira, y si lo hace, es por casualidad, no nos sigue con la mirada porque no sabe que estamos ahí.

Eso es lo que quieren cambiar con un nuevo proyecto de Disney Research, proyecto que hace que la interacción de la mirada robótica sea inquietantemente realista.

Usan una arquitectura de software de 30 años, pero aplicada a los robots actuales para que la mirada sea más realista. Los muñecos animatrónicos, que actualmente presentan comportamientos con guiones, actuarán de manera interactiva con los visitantes, creando así «la ilusión de la vida».

El documento se ha presentado en IROS este mes. Un equipo de Disney Research, Caltech, University of Illinois en Urbana-Champaign y Walt Disney Imagineering está trabajando con el tema y lo ha mostrado en video:

El personaje robot del vídeo interpreta a un anciano leyendo un libro. Mira a las personas que se mueven rápidamente en la distancia, pero a medida que las personas invaden su espacio personal, mirará con desaprobación por la interrupción o brindará un reconocimiento amistoso a aquellos que le son familiares.

En el documento dejan claro lo que quieren conseguir:

[…] si la mirada de este robot no se puede distinguir de la mirada de un humano, entonces la victoria, es realista. Y críticamente, estamos hablando de mirada mutua aquí, no solo un robot mirando a la distancia, sino que tú miras profundamente a los ojos de este robot y él te mira directamente como lo haría un humano.

El hardware es un «busto personalizado de Walt Disney Imagineering Audio-Animatronics», con cuello, ojos, párpados y cejas. Para decidir los movimientos de la mirada, el sistema primero identifica a una persona a la que apuntar con su atención utilizando una cámara RGB-D. Si hay más de una persona visible, el sistema calcula una puntuación de curiosidad para cada una, actualmente simplificada para basarse en la cantidad de movimiento que ve. Dependiendo de la persona que el robot pueda ver tiene la puntuación más alta de curiosidad, el sistema elegirá entre una variedad de estados de comportamiento de la mirada de alto nivel.

Como veis, nos acercamos a los que vemos en las películas, todo para conseguir un efecto más atractivo en los parques que, por cierto, llevan mucho tiempo ya cerrados por causa del COVID-19.

Por lo menos vemos que Disney no está perdiendo el tiempo, precisamente.