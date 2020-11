Doria Medina descarta su candidatura en las elecciones subnacionales

El líder de Unidad Nacional manifestó que su partido participará de las elecciones subnacionales, y que se encuentran dialogando con sectores para conformar un solo bloque.

Fuente: Red Uno

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, descartó participar como candidato para las elecciones subnacionales fijadas para el 7 de marzo de 2021.

«No, Juan Carlos (Monroy), porque yo creo que lo importante ahora es que haya esa unidad tan necesaria y que se presenten candidatos no partidarios sino personas que puedan colaborar a lograr esa unidad y que puedan administrar mejores las ciudades. No es cuestión de ganar elecciones y que después pase como en otras ciudades que haya corrupción», afirmó Doria Medina la noche del lunes en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

El líder de Unidad Nacional manifestó que en su momento participó en las elecciones nacionales, empero, en este momento «no está en la búsqueda de pegas».

Indicó que su partido participará de las elecciones subnacionales y que ya tienen a sus precandidatos como en el caso de Cobija, Sucre, entre otras. En ese sentido, adelantó que han adelanto conversaciones con Luis Revilla (Sol.bo) y Comunidad Ciudadana (CC).

«Se tendrán que hacer encuestas, porque uno no puede aliarse a condición de que su candidato no vaya (elecciones). Hay que tener aberturas, y ver al candidato que tenga más posibilidad», señaló.

«He estado en Santa Cruz y he conversado, estamos avanzando para lograr acuerdos para poder ser parte un bloque, como en Beni y Tarija a fin de lograr la unidad necesaria», agregó.

Respecto a la cumbre por la unidad que convocó el Comité Cívico Cruceño hacia los partidos políticos, Doria Medina respondió:

«Hay algunos sectores que consideran que el Comité Pro Santa Cruz ha perdido de alguna manera convocatoria porque en algún momento con mucha esperanza convocaron a la unidad, pero una vez el propio (Luis Fernando Camacho) se volvió candidato, esa institución perdió la independencia necesaria para poder y empujar a la unidad. Vamos a responderle», dijo.

