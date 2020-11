El congreso podría dividir más al fútbol en lugar de dar soluciones

Fuente: lostiempos.com

El congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que debería ser la solución a la crisis del balompié nacional, podría convertirse en un nuevo quiebre, porque no todos reconocen la legitimidad del mismo.

El Comité Ejecutivo de la FBF convocó al congreso el 26 de agosto, pero, de acuerdo al amparo constitucional que ganó Robert Blanco, todos los actos del mismo después del 18 de julio son nulos. Por lo tanto, según el fallo, el congreso que se desarrollará mañana y el sábado no sería legal.

Éste es el argumento de los clubes del denominado G6 para no asistir del congreso. Así lo señala, por ejemplo, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, quien ya adelantó que no asistirá porque “hay un amparo ganado, que dice que después de la muerte del señor Salinas todos los actos son nulos en pleno derecho”.

En esa lógica, todas las decisiones que se tomen en el congreso son nulas, incluyendo la elección del presidente que finalizará la gestión de César Salinas (+), hasta 2024.

Al otro lado, los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF sostienen que no desobedecieron el fallo constitucional, que sí reconocieron a Robert Blanco como titular federativo, pero que éste fue suspendido por acudir a la justicia ordinaria.

El fallo se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional en Sucre.

Entre tanto, Blanco instaló una demanda en el Tribunal Constitucional de Santa Cruz contra todos los miembros del comité ejecutivo.

Expulsión de la FBF

En las últimas horas, personas allegadas al presidente del club San José, Huáscar Antezana, hicieron circular un fixture para el torneo profesional con sólo ocho clubes. Una idea descabellada para muchos, pero tiene relación con la solicitud que hizo Antezana de incluir en el orden del día la expulsión de los presidentes de los clubes del G-6 como miembros de la FBF y el comité ejecutivo aceptó tocar el tema en el congreso.

“Que lo intenten”, fue la respuesta contundente de Vargas. “A mí no me van a obligar al decirme que si no voy me van a castigar. A parte, yo quiero ver un fútbol sin los seis clubes, quiero ver eso, pero que lo intenten. Acá hacen lo quieren, castigan aquí y allá, no quieren jugar”, complementó el dirigente.

Si bien en el congreso podrían determinar la expulsión de estos clubes, tendrán que evaluar las consecuencias, no sólo en el tema deportivo, sino en el económico con la empresa de televisión, que tiene un contrato para transmitir partidos de 14 clubes.

Se tocarán varios temas en el congreso

En el congreso se tocarán varios temas, como el informe económico de la gestión de Salinas y Rodríguez

También se verá el tema de los ascensos y descensos, si en la División Profesional se incrementará el número de equipos o no y se analizará la solicitud que hizo la División Profesional en el caso del club Destroyers.

¿Costa será reconocido como titular de la FBF?

Otro de los temas que no se podría resolver en el Congreso es la sucesión en el cargo del presidente de la FBF, porque se observa que la habilitación de Fernando Costa (único candidato) no estaría acorde al estatuto de la FBF.

Desde el comité electoral, explican que la habilitación de Costa responde a tomar en cuenta los precedentes que se aplicaron para las designaciones de Marcos Rodríguez, Robert Blanco, Jaime Cornejo, en cargos en el comité ejecutivo de la FBF, quienes tampoco cumplían con los requisitos pero un así fueron elegidos.