El día que Cynthia Urias conoció a Lupita Jones: «Me hizo sentir como una cucaracha, la más fea, la más insignificante»

Hace 20 años, la conductora de Televisa acudió a una entrevista con la organizadora de Mexicana Universal: “En menos de un minuto pude sentir la clase de persona que era”

Cynthia Urias, conductora de «Cuéntamelo ya», se presentó a una prueba para participar en Nuestra Belleza México, pero Lupita Jones la descartó porque tenía «que hacerle muchas cirugías» (Foto: cynthiaurias / IG – lupjones / IG)

Hace una semana, Sofía Aragón, conductora de TV Azteca y actual reina de belleza de México, acusó a Lupita Jones, organizadora del certamen Mexicana Universal, de “violencia simbólica”, y de no haberle pagado “un peso” durante los seis meses que se preparó para Miss Universo. Y aunque desde entonces, la Miss de Jalisco prefirió guardar silencio, y no concedió entrevistas ni dio nuevas declaraciones, continúan surgiendo testimonios de otras modelos y artistas que aseguran que Lupita Jones las sometió a un gran estrés y las maltrató psicológicamente.

La última famosa en romper el silencio fue Cynthia Urias.

En entrevista en exclusiva con TVyNovelas, la conductora de Televisa recordó el día en que conoció a la Directora Nacional de Mexicana Universal. Ocurrió hace más de 20 años, y entonces, ella acababa de llegar a la capital desde su ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa. Entonces, le ofrecieron la oportunidad de entrevistarse con Lupita Jones, quien buscaba a una candidata que representara a la Ciudad de México en el concurso de belleza nacional.

“Yo era su fan, soñaba con conocerla. Venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé: ‘Wow, voy a conocer a Lupita Jones’”, narró Urias.

La organizadora del certamen de belleza y Miss Universo, no miró a Cynthia Urias durante la prueba (Foto: Cynthia Urias/Instagram)

Imagen de Cynthia Urias hace 21 años, aproximadamente el momento en que se presentó al concurso de belleza dirigido por Jones (Foto: Instagram Cynthia Urias)

Sin embargo, el encuentro no fue, ni mucho menos, como se lo había imaginado. La organizadora del certamen, quien fue Miss Universo en 1991, no solo la descartó de inmediato, sino que ni siquiera tuvo “la educación de mirarla a los ojos”.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: “No me sirves, gracias”, narró la actriz sinaloense, que ahora tiene 40 años.

“Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’, y le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Y me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’”, agregó.

Aquel encuentro le impactó. Las palabras de la ex Miss Universo la hicieron obsesionarse con su físico.

“[Al salir] me sentí muy mal, triste y me puse a dieta inmediatamente. Hacía ejercicio todo el tiempo. Me obsesioné con mi físico. Me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal, y hoy lo pienso: “Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita y que te digan esas cosas es muy fuerte”, agregó.

En los años que siguieron volvió a encontrarse con Lupita Jones, quien comentó en una ocasión que no recordaba a Cynthia, y que quizás esta se había inventado la historia.

“Claro, en una entrevista de menos de un minuto ¿cómo se iba a acordar? Nunca levantó la mirada”, defendió la actriz mexicana.

Sobre las denuncias que realizaron la semana pasada reinas de belleza como Sofía Aragón, Denisse Franco, Cynthia de la Vega o Nebai Torres, la conductora del espacio Cuéntamelo Ya, que se emite en Las Estrellas, dijo que sí las cree.

“A mí Dios me quiso mucho, y por algo no participé, porque a lo mejor me hubiera marcado de una manera no positiva, como a muchas de ellas. A las que ahora están hablando las admiro, admiro el valor que tienen porque Lupita Jones es una persona muy imponente. Yo sí les creo, porque en menos de un minuto pude sentir la clase de persona que era Lupita Jones. Muchas chicas han de estar calladas todavía, pero todo cae por su propio peso, y qué padre que estas chavas tuvieron el valor de hablar, ‘¡imagínate cómo les iría para que se hayan animado a alzar la voz!”, apuntó Urias.

