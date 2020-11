El equipo de Wilstermann vuelve a ingresar en un paro

Fuente: lostiempos.com

El plantel de Wilstermann no se entrenó esta mañana, tras determinar paralizar sus prácticas en protesta del impago de los salarios comprometidos por la dirigencia.

El equipo llegó como todos los días al complejo del club Wilstermann esta mañana, sin embargo, no salieron al campo de juego para entrenar, sino se reunieron en el camarín para analizar las medidas a tomar porque la dirigencia no cumplió con el pago comprometido hasta ayer jueves.

Poco después todos los miembros del equipo y cuerpo técnico abandonaron el lugar.

La deuda que tendría el club en cuanto a los salarios serían tres: agosto, septiembre, octubre. Aunque en el caso de octubre, este aún no entraría en vigencia, porque la dirigencia tiene hasta el 20 del siguiente mes para hacer efectivo el pago.

Wilstermann debe enfrentar un partido amistoso frente a Always Ready mañana a las 16:00 en el estadio Félix Capriles. Éste está en duda, si los jugadores determinan no asistir al mismo si es que no se les paga lo adeudado.