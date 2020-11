‘El príncipe de Bel-Air’: así fue la emotiva reconciliación entre Will Smith y Janet Hubert tras 27 años enfrentados

El esperado episodio especial de ‘El príncipe de Bel-Air’ se estrena hoy 19 de noviembre en HBO Max y en él se repasan varias anécdotas de la serie, pero está claro que lo que más curiosidad despertaba era el reencuentro entre Will Smith y Janet Hubert, la actriz que dio vida a la tía Viv original en las tres primeras temporadas de la sitcom.

Según aclara The Hollywood Reporter, charla entre Hubert y Smith se produjo el día anterior a la reunión con el resto del reparto y ella no tuvo dudas en señalar que «ha sido duro» y que había perdido mucho como resultado de la disputa que ambos actores mantuvieron durante casi tres décadas, ya que la actriz recuerda que todo se torció cuando se quedó embarazada mediada la tercera temporada:

Había muchas cosas sucediendo en mi vida y también en la de Will. La vida en casa no era buena en absoluto. Ya no me reía, ya no sonreía o bromeaba porque estaban pasando cosas que nadie sabía. El reparto no tenía ni idea de lo que estaba pasando.