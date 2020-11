En 2019, CIDH acordó investigar más allá de Senkata y Sacaba

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

El 12 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó conformar un Grupo Independiente de Expertos Internacionales. Ello para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, que involucra los casos de Senkata, Sacaba y otros.

La excanciller Karen Longaric hizo público el acuerdo firmado entre el Estado y el entonces secretario ejecutivo Paulo Abrão. En el documento se establece que el mandato del grupo de la CIDH será de seis meses y se garantiza el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, y a la información pública gubernamental.

Longaric explicó a Página Siete: “Se llega a este acuerdo a raíz del Informe de la CIDH en ocasión de la visita que realizaron a Bolivia por tres días durante la tercera semana de noviembre de 2019. De esa breve estadía elaboraron un informe carente de objetividad, absolutamente parcializado, razón por la cual el Gobierno transitorio lo impugnó. En ese sentido, la Cancillería y la CIDH acordamos una nueva visita conformada por expertos idóneos e imparciales para realizar una investigación ‘in situ’ que abarque un mayor espacio de tiempo”.

La exautoridad declaró que el exsecretario de la CIDH Paulo Abrão “se comprometió a no tomar en cuenta el informe de noviembre de 2019 por las imprecisiones del mismo y porque Bolivia lo había objetado”.

En el documento se señala que la comisión tendrá la atribución de elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, incluyendo fallecimientos individuales y colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, entre otros.

El ministro de Justicia Iván Lima confirmó que la delegación de la CIDH, que arribará el 23 de noviembre, indagará todos los sucesos. Informó también que la Cancillería firmará un protocolo para otorgar acceso a los expertos a toda la información de las FFAA, Policía, Poder Judicial y Fiscalía General, entre otros.

El acuerdo suscrito en 2019 señala que la Cancillería será “el canal permanente de comunicación” entre el Estado y el grupo de investigadores de la CIDH.

Longaric señaló que debe ser esta instancia la que procure las reuniones con todas las partes afectadas entre septiembre y diciembre de 2019.

Ante las voces del MAS que se enfocan en la investigación del caso Senkata y Sacaba, omitiendo otros hechos de violencia de 2019, surgen pedidos para que la CIDH investigue todos los hechos de vulneración de derechos humanos en 2019.

“¿En nuestro país no todos los ciudadanos valemos lo mismo? ¿Los derechos humanos no son para todos por igual? Se tiene que investigar Sacaba y Senkata sí, pero Montero también”, dijo el exdiputado Alberto Vaca.

El diputado de CC Carlos Alarcón señaló: “No solamente se pueden investigar las muertes de Sacaba y Senkata, también se pedirá que se investiguen las muertes de Montero y los hechos (…). La CIDH debe investigar todo de manera completa, no de manera sesgada”. Al respecto, el diputado del MAS Renán Cabezas sostuvo: “Vamos a pedir justicia para todos. No se va a olvidar ningún hecho de lesa humanidad. No se puede dejar pasar este tipo de delitos, los autores tienen que ser sancionados”.

