En 9 meses Tarija reportó 175 casos de tuberculosis

Son 175 casos de tuberculosis en todas sus formas detectados de enero a septiembre del 2020 en el departamento de Tarija, de los cuales, 152 corresponden a pacientes con la afección situada en el pulmón, que son los que contagian esa patología, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Los datos de esa institución muestran que, del total de casos de tuberculosis pulmonar, 61 corresponden a Yacuiba, 41 a Cercado, 19 a Villa Montes, 16 a Bermejo, cinco a Entre Ríos, tres a Yunchará, dos a Caraparí y dos a Uriondo.

El jefe del programa de Tuberculosis del Sedes, Ricardo Geréz, explicó que por la pandemia no pudieron hacer una captación como en anteriores años, que se llegaba a 250 nuevos pacientes. Sin embargo, hasta fin de año esperan elevar la cifra a 200, en el mejor de los casos. Se tiene personal en supervisiones y rastrillajes.

El médico explicó que el hecho de tener menos casos no significa que no se tenga pacientes con la enfermedad, sino que sus colegas no pudieron hacer la captación porque en su mayoría estaban centrados en atender la Covid-19. Aunque, hace notar que Yacuiba, que tiene menos población que Cercado, tenga más casos de tuberculosis.

Geréz aseguró que los pacientes no tuvieron problemas con la dotación de los medicamentos, pues, el programa garantiza que estos lleguen vía terrestre o aérea, de manera que no se interrumpa el tratamiento de un enfermo.

“Con seguridad que el 2020 terminaremos con un faltante de diagnóstico respecto a lo que sucedía en anteriores años – comentó el médico –. Para el año tendremos que ponernos las pilas para captar el faltante que quedará de la gestión 2020”.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio de los pacientes con enfermedad pulmonar activa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. El síntoma de la tuberculosis pulmonar activa son: tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis meses. Afecta principalmente a los adultos en sus años más productivos. El elevado consumo de alcohol y el tabaquismo multiplican el riesgo de desarrollar la enfermedad.