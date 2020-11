En la Cumbre, precandidatos y dirigentes hablan de unidad y transparencia electoral

eju.tv

Se lleva a cabo una Cumbre política cívica por la unidad, rumbo a las elecciones subnacionales. Los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas se reúnen en las instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz hacia un diálogo departamental y poder generar una unidad para poder contrarrestar al Movimiento Al Socialismo (MAS) que pretende tomar la gobernación y las alcaldías del departamento de Santa Cruz.

El dirigente de Demócratas, Roly Aguilera, manifestó que este partido político, apuesta por construir un proyecto en común que una nuevamente a todos los cruceños, como es el modelo cruceño y sobre la reunión por la unidad manifestó que «se dio el primer paso y que es momento de mirar lo positivo y empezar a construir».

En su intervención el exfiscal del distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, indicó que todos los partidos están reunidos porque fueron derrotados por el Movimiento al Socialismo Estamos, pero no por tener la capacidad de vencer (los partidos), sino porque no tuvieron la capacidad de unirse.

Soliz, indicó que su familia y su persona sufrió una persecución política durante seis años por el MAS y como no tenía partido político, los mismos no lo apoyaron. Pidió que todos los que están reunidos en la Cumbre se declaren en comisión permanente, hasta que se les dé soluciones a la población.

Entre tanto, Roberto Áñez, dirigente de la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos (SCPT), propuso un control electoral profundo, ya que el país y el departamento viene de un proceso electoral que dejó un sabor amargo, sin unidad.

Aseveró que SCPT, siempre tendrá la vocación de llamar a la unidad por el bien de los bolivianos y que espera que se llegue a un acuerdo y no tener que pasar lo mismo que sucedió en la anterior elección. Pidió una estructura de unidad que sepa reactivar la economía del departamento y que favorezca al ciudadano, entregándole bienestar a todos por igual.

Por su parte, Leonardo Roca exconcejal Municipal y dirigente de la agrupación ciudadana, Nuevo Poder Ciudadano, (NPC), apuntó que el Federalismo es el factor para la unidad de todos los cruceños.

Roca, indicó que existe preocupación por la desunión que existe en Santa Cruz, debido a los intereses y aspiraciones personales, que si bien son justas y necesarias, pero que por ahora no tienen campo, ya que se está en un tiempo donde un partido político tiene la mentalidad totalitaria y que quiere todo el poder político.

En su intervención, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Unidos y alcalde del municipio de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, dejó en claro ante los presentes que la unidad tiene que ser en función de la renovación, pero tiene que ser una renovación con certezas, ya que el departamento no está para experimentos.

El dirigente de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Freddy Terrazas en su intervención dijo que es importante la capacidad, pero más la dignidad. Terrazas, aseveró que durante 15 años el departamento de Santa Cruz, tuvo autoridades sin dignidad, ya que fueron permisivos con el gobierno del MAS durante 14 años.