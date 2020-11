¿En Youtube?: El Chavo del 8 podría transmitirse a través de la popular plataforma de videos

El actor es uno de los principales afectados de la “parálisis” de la serie ya que tiene regalías con el programa

Luego de que Televisa decidiera optar por no renovar el contrato para retransmitir los episodios de «El Chavo del 8″ luego de más de 30 años de pasarlos ininterrumpidamente, y es que el hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños y sus allegados podrían haberse decidido por buscar un nicho en plataformas de internet y dejar la televisión, así lo dio entender Carlos Villagrán, el legendario “Quico”.

Y es que tanto él como Roberto Gómez Fernández, el heredero de los derechos de la comedia, posee un canal de Youtube en donde podría estarse arreglando el contenido, es decir, trabajando en edición para mejorar su adaptación al perfil de Internet. Recodemos que luego de que Televisa se negara a renovar el contrato por los derechos de la comedia, Gómez Fernández decidió separarse de su cargo en la televisora hasta que se renegociara el contenido.

A pesar de que había muchas señales de acercamiento para que la comedia regresara a la pantalla chica, tal parece que dicho pacto no podrá ver la luz puesto que la negociación ya ha tardado demasiado, algo que habría orillado al hijo del afamado comediante a buscar otros medios para transmitir el programa.

Sin embargo, quien sí se ha tomado la responsabilidad de ver a la popular comedia de vuelta en circulación es el mismo Quico, quien dijo que no detendrá ante nada hasta lograr que “El Chavo del 8” regrese a transmitirse. Y es que el actor también fue uno de los principales inversionistas en el programa y mientras más tiempo esté varada, más se verán afectado sus ingresos.

La suspensión del programa vino en mal momento debido a que había una gran posibilidad de recuperar mucha audiencia debido al incremento de consumo de series y películas debido a la pandemia de COVID-19, por lo que la serie no pudo aprovechar el repunte para poder seguir incrementando seguidores.

Además, con la salida de Televisa, no sólo perdieron una gran oportunidad en México sino en toda Sudamérica, ya que dejaron de transmitirla en los más de 20 países en los que la serie había llegado a ser un clásico de la televisión humorística. El mismo Quico dijo lo siguiente en una entrevista que le realizó el programa De Primera Mano:

Y es que no es noticia nueva la finalización del contrato, pues según las declaraciones del mismo Carlos Villagrán, el contrato que había firmado Chespirito expiraba este mismo año y la renegociación pudo haberse planeado en una cantidad menos exigente:

En vida (Chespirito) tenía un contrato que estaba vigente hasta el 31 de julio de este año, como dejó los derechos a su hijo Roberto Gómez Fernández, entonces se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, <b>entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa </b>y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook