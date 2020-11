Escándalo en Rusia: apartaron al goleador de la selección por la filtración de un video sexual

El entrenador explicó que la exclusión de Artem Dzyuba, una de las figuras del Mundial 2018, es para protegerlo tanto a él como a sus compañeros

Este domingo se la selección de Rusia tomó la decisión de desafectar de la nómina de convocados para la próxima fecha FIFA a su delantero Artem Dzyuba, luego de que viralizara un video íntimo suyo de contenido sexual este fin de semana.

“La situación con Artem Dzyuba no tiene nada que ver con la selección rusa desde un punto de vista deportivo. No nos vemos en la necesidad de dar comentarios evaluativos sobre este asunto. Sin embargo, el cuerpo técnico de la selección nacional entiende muy bien que la selección debe prepararse para los partidos de noviembre con Moldavia, Turquía y Serbia en condiciones de máxima concentración y no distraerse por cosas ajenas», explicó el entrenador del combinado ruso, Stanislav Cherchesov, mediante un comunicado.

En el escrito publicado este domingo por la federación también se detalla: «Siempre hemos hecho hincapié en que, tanto dentro como fuera de la cancha, todo el mundo debe coincidir con el nivel y la condición de un jugador de la selección. En este sentido, hoy se ha decidido no convocar a Artem Dzyuba ante una excesiva negatividad y tensión. Artyom tendrá tiempo de normalizar la situación”.

Dzyuba, quien no hizo declaraciones públicas al respecto y bloqueó los comentarios en sus redes sociales, se convirtió en tendencia en las redes el sábado luego de la filtración de su video y la grabación llegó rápidamente a los principales medios de comunicación de su país, por lo que el escándalo se hizo nacional. En el video se lo ve masturbándose y fue filmado desde su propio celular, por lo que o éste le fue hackeado o la persona que lo recibió lo compartió.

El delantero del Zenit que tiene más de 40 presentaciones con la camiseta de su país se ausentará entonces en el duelo amistoso ante Moldavia y en los partidos frente a Turquía y Serbia por el Grupo 3 de la segunda zona de la Liga de las Naciones de la UEFA. El combinado ruso lidera ese grupo gracias a los 8 puntos que obtuvo en las cuatro jornadas que se han disputado hasta el momento y en caso de conseguir puntaje perfecto en sus próximos encuentros se asegurará el ascenso a la zona 1, en donde están los mejores seleccionados de Europa.

Dzyuba, de 32 años, tiene 150 goles en su carrera y una de sus actuaciones más destacadas fue en el Mundial 2018 cuando cerró su participación con tres goles y dos asistencias en cinco cotejos. En ese certamen, sus seleccionado alcanzó los cuartos de final tras eliminar a España en octavos, pero luego sucumbió ante Croacia por penales.

Fuente: infobae.com