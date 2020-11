Especialistas cuestionan eventos deportivos con público: “No vale la pena ir a buscar al virus”

El estadio Patria volvió a abrir sus puertas para los partidos de la Copa Simón Bolívar de fútbol y por otro lado, se impulsa la organización del Circuito Oscar Crespo en diciembre. Ambas acciones fueron cuestionadas por especialistas y miembros del Comité Científico Departamental Covid-19, por el riesgo de contagio en eventos masivos.

En una entrevista con Desayune con Noticias, el portavoz del Comité Científico, José Mayora, pidió prudencia en la organización de actividades deportivas y tomó como ejemplo lo que sucede en el exterior, donde este tipo de eventos se desarrollan sin público para evitar el contagio.

“¿A qué jugamos con la muerte? ¿A qué salimos al encuentro con el virus?”, cuestionó el especialista, al sugerir que se debe medir el “costo-beneficio” de estos eventos.

Recordó que como está sucediendo en Europa, el país corre el riesgo de un rebrote de la pandemia y con ello, el colapso del sistema precario de salud.

Sobre la reducción de contagios reportados en las últimas semanas, que suponen una “desescalada” de la pandemia, indicó que no se trata de una “medida epidemiológica exacta” porque no se aplica la cantidad recomendada de pruebas para coronavirus y además, existe un subregistro de portadores del virus asintomáticos.

“La pandemia no ha pasado, es como tener una víbora venenosa en el bolsillo, no sabemos en qué momento puede haber un descalabro”, alertó, al recomendar que la gente continúe con las medidas de bioseguridad.

En la misma línea, el infectólogo Juan José Hernández llamó a las personas a mantener los cuidados con el uso del barbijo, máscara facial y la higiene constante, pero también pidió no bajar la guardia al sistema sanitario.

También calificó como una “irresponsabilidad” el ingreso del público al estadio Patria, el domingo, con lo que –afirma– se pusieron en riesgo.

Indicó incluso que el Comité Científico no autorizó esta actividad, pese a que cuenta con el visto bueno del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

“No hemos sugerido nada, hay muchos miembros del comité; desconozco si los otros tuvieron algo que ver”, indicó.

Ambos especialistas también se refirieron a la inmunidad que adquirieron las personas recuperadas de la nueva enfermedad; advirtieron que ello no implica que no vuelvan a contagiarse, pues no existe precisión sobre el tiempo que dura la inmunidad.

Antes de la reapertura del estadio Patria, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ejecutó simulacros en el lugar, con la finalidad de garantizar la aplicación de los protocolos. Inclusive informó que el Comité Científico había aprobado los mismos para el desarrollo de las actividades.

En el caso del Circuito Oscar Crespo, la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad) cuenta con sus protocolos aprobados por el Ministerio de Salud; lo propio sucede con la Asociación de Automovilismo Deportivos Sucre (Aadesu), que ya desarrolló tres pruebas en la ciudad con las medidas de bioseguridad.

Las dos instituciones, al solicitar el permiso para la organización de la competencia, garantizaron el cumplimiento de medidas de bioseguridad.