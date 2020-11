Eva Copa: Hasta el 15 se conocerán a los candidatos

La exsenadora recordó que es una de las posibles postulantes a las subnacionales.

La expresidenta del Senado Eva Copa indicó ayer que hasta el 15 de diciembre se conocerán a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Gobernación de La Paz, la Alcaldía de El Alto y la sede de Gobierno. La exlegisladora es una de las posibles postulantes a dirigir el municipio alteño durante los próximos cinco años.

“Esperamos hasta el 15 (de diciembre) ya poder tener definido quiénes serán (candidatos a) gobernador, a alcalde de El Alto y de La Paz, además de los concejales”, dijo Copa entrevistada en el programa En Portada de Página Siete y Asuntos Centrales.

La expresidenta del Senado contó que hay gente que la impulsa a postular al cargo de alcaldesa de la ciudad más joven de Bolivia, pero dijo que hasta el momento no tuvo acercamiento con ninguna organización social que respalde su candidatura.

“La ciudad de El Alto tiene muchas organizaciones sociales (…) yo no me he podido reunir con dirigentes, pero la gente de a pie se acerca, me felicita y me apoya para ir (como candidata)”, comentó.

Copa dijo que “serán las organizaciones vivas de El Alto las que definan cuál es el mejor perfil para la ciudad”. “He visto que son alrededor de 15 precandidatos en El Alto, es legítimo querer ser candidatos a la alcaldía o a la concejalía, y el MAS, por ser un partido tan amplio y su estructura con una base fuerte de organizaciones sociales, cada una tiene sus candidatos”, reconoció. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, las elecciones subnacionales están previstas para el domingo 7 de marzo de 2021.

Fuente: paginasiete.bo

Fuente: paginasiete.bo