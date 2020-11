Famosos con diploma: las profesiones desconocidas de las estrellas de Hollywood

Natalie Portman, Edward Norton y Kevin Costner son algunos de los que se graduaron en universidades

La carrera de actor es una moneda al aire. Para alcanzar la fama y fortuna se necesita mucha suerte. Sin embargo muchos intérpretes quisieron reforzar su futuro con una carrera universitaria, bien por un anhelo de superación, o como seguro si las puertas de Hollywood no se abrían lo suficiente para ellos.

La psicóloga Natalie Portman

En 1999, mientras trabajaba en la filmación de Star Wars, ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de Psicología y obtuvo su licenciatura en 2003.

En un emotivo discurso en esa casa de estudios, la actriz contó que prefería ser “inteligente” antes que actriz, habló de su pasado “oscuro” y de los prejuicios a los que tuvo que enfrentarse.

“Hoy me siento como cuando llegué a Harvard por primera vez, en 1999. Cuando entré pensé que había cometido un error, que no era lo suficientemente inteligente como para estar aquí… Cada vez que abría la boca, trataba de demostrar que no era sólo una actriz tonta. Temía que la gente asumiera eso porque era famosa y por ende, no era digna del rigor intelectual de aquí”, dijo la intérprete y confesó que, en ese momento, estaba dispuesta a asumir el desafío. “No me importaba si la universidad iba a arruinar mi carrera como actriz. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine”.

Portman también le dedicó unos minutos a compartir con los egresados sus “años oscuros”, como ella misma los definió. En este contexto explicó lo difícil que le resultó adaptarse a la nueva y competitiva vida de Harvard pero, a la vez, lo apasionante que fue.

“En varias ocasiones, incluso, me puse a llorar en reuniones con profesores”, reveló a la multitud.

El historiador Edward Norton

Su abuelo materno fue el famoso arquitecto James Wilson Rouse, su padre es el prestigioso abogado Edward Mower Norton, por lo que él sintió la obligación de terminar una carrera universitaria, lo que hizo al estudiar historia en la Universidad de Yale.

Además realizó cursos de astronomía, historia de la filosofía oriental y japonesa (idioma que domina), y se destacó en competiciones de remo que la propia universidad programaba (1991). Afirmó en una entrevista que eligió la carrera de historia porque podía servirle de refuerzo en el mundo del cine.

El abogado Gerard Butler

El famoso actor de 300 cursó Derecho en la Universidad de Glasgow. Durante su etapa de estudiante, se convirtió en el presidente de la sociedad de derecho de la universidad.

Un año antes de graduarse, se tomó un año sabático y se mudó un tiempo a California. No obstante, a pesar de los excesos vividos en su break, Butler regresó a Escocia para terminar su carrera. Durante este tiempo cantó en una banda de rock llamada Speed y decidió que quería ser actor, pero eso sí, después de su título.

La bióloga Lisa Kudrow

La intérprete de la excéntrica “Phoebe” en la serie Friends asistió a la secundaria Portola en Tarzana, California y se graduó en el Vassar College en Poughkeepsie, New York, con un título de grado en biología.

Su padre Lee era médico y con él trabajó por ocho años en un interesante estudio científico sobre la relación entre zurdera y cefalea en racimos (un tipo de dolor de cabeza considerado como uno de los dolores más intensos).

El ingeniero Rowan Atkinson

El actor y guionista británico principalmente conocido por interpretar al querido personaje Mr. Bean y protagonista de Blackadder y Johnny English estudió en las universidades de Oxford y Newcastle, donde alcanzó el grado de Ingeniería Eléctrica y posteriormente obtuvo una maestría en el Queen’s College de Oxford, la misma facultad de la que fue alumno su padre y de la que inclusive es Miembro Honorario desde el 2006.

La neurocientífica Mayim Bialik

Es conocida por interpretar a “Amy Farrah Fowler” en la serie de televisión The Big Bang Theory y en su niñez por papeles como Blossom en la comedia de los 90′s. Bialik estudió en la Universidad de California UCLA, a pesar de ser admitida en otras universidades más reconocidas como Harvard o Yale, para permanecer cerca de sus padres.

En el año 2000 se graduó en neurociencias y estudios judaicos y hebreos. En 2007 obtuvo el doctorado en neurociencia con una tesis centrada en el estudio del hipotálamo y el trastorno obsesivo- compulsivo en el síndrome de Prader – Willi.

El historiador Steve Carell

Hijo de la enfermera Harriet T. Koch y Edwin A. Carell, un ingeniero eléctrico, de niño Steve Carell tocaba el piano junto a otros miembros de su familia, y se unió a un grupo de recreación histórica, lo que en el fondo le despertó el gusto por la actuación aunque también por la historia.

En 1984 consiguió un título en historia en la Universidad de Denison de Granville, Ohio. En Denison, Carell fue miembro de Burpee’s Seedy Theatrical Company, un grupo de comedia de improvisación formado por estudiantes y decidió que decantaría por esta profesión.

El licenciado en marketing y administración de empresas Kevin Costner

El actor de El Guardaespaldas se licenció en Administración de Empresas y Marketing en la California State University Fullerton (1973-1978). En su juventud era un gran deportista, ya que destacaba en béisbol, baloncesto, fútbol americano y piragüismo: construyó una canoa él mismo y remontó el río Misuri con sólo 18 años.

Se licenció en Empresas y consiguió un empleo muy bien pagado como director de marketing. Pero ese trabajo solo le duró treinta días porque coincidió en un avión con el gran actor británico Richard Burton. Costner le confesó que siempre había querido ser actor. La respuesta de Burton fue simple: “Para ser felices debemos luchar por nuestros sueños”. Al bajar del avión, Costner dejó su empleo y se mudó a Hollywood.

El abogado Ruben Blades

El salsero panameño estudió la carrera de Derecho (1974) en su país natal y también cursó una Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard (1985), y estas credenciales son una evidencia de su interés por la política, participó en las elecciones presidenciales de su país en 1994 y también fungió como Ministro de Turismo entre el 2004 y el 2009.

Posteriormente fue Doctorado Honorario en Estudios Chicanos de la Universidad de Berkeley (California). Doctorado Honorario en Humanidades del Lehman College, CUNY (Bronx, Nueva York) y Doctorado Honorario en Música de la Berklee College of Music (Boston, Massachusetts).

