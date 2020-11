Farías llama a Salvatierra por si Zabala y Chumacero no se recuperan de sus lesiones

César Farías, entrenador de la selección nacional, convocó este martes al mediocampista Kevin Salvatierra para que se sume al plantel que trabaja en La Paz para el partido de este jueves ante Ecuador por la tercera fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

El volante de Oriente Petrolero forma parte de la selección sub-20 que se prepara en la capital cruceña para el torneo Sudamericano, que se realizará en febrero del próximo año, pero ante las lesiones que sufrieron este martes Leonardo Zabala y Alejandro Chumacero en el entrenamiento vespertino el DT de la selección mayor optó por incorporar al juvenil.

Pablo Escobar, DT de la sub-20, fue determinante para que el elegido sea Salvatierra. El estratega destacó la labor del zurdo mediocampista en los entrenamientos, por lo que consideró que está preparado para retos mayores.

“Si no hubiésemos iniciado un microciclo Sub 20 a lo mejor no se hubiera dado esta circunstancia que creo que es muy positiva en la intención de que aparezca gente joven. Kevin viene muy bien y estamos muy contentos de que así sea”, dijo Escobar.

Cabe señalar que Zabala y Chumacero fueron llevados de emergencia a un centro de salud para establecer la magnitud de sus lesiones. Este miércoles se ofrecerá un informe de los estudios médicos que le hicieron a ambos.