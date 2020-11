Galarza y Escobar, dos guaraníes ante Paraguay

Marco Mejía / La Paz

Nacieron en Paraguay, pero tienen la Verde en su corazón. Luis Galarza y Pablo Escobar son los únicos jugadores naturalizados bolivianos que se enfrentaron a la selección de su país de origen en una Eliminatoria mundialista.

A lo largo de su historia, el fútbol boliviano ha tenido una gran cantidad de futbolistas que llegaron del exterior y que adquirieron la nacionalidad boliviana. Entre ellos están varios que llegaron desde Paraguay y que defendieron a nuestro seleccionado.

Sin embargo, el dato a rescatar es que Galarza y Escobar jugaron ante la albirroja en el estadio los Defensores del Chaco.

El exarquero de The Strongest integró el equipo nacional que disputó la Eliminatoria de 1985 frente a Brasil y Paraguay. Galarza atajó los cuatro partidos y en el compromiso frente a Paraguay, el 9 de junio de ese año, soportó la caída de su arco en tres ocasiones.

Para Galarza fue una jornada inolvidable jugar por Bolivia ante su país de nacimiento. “El estadio estaba lleno y yo dije acá los paraguayos me van a hostigar todo el partido , pero me recibieron muy bien. Mi padre Eduardo estaba en las tribunas, fue la única persona de mi familia que fue a ver el partido, Recuerdo que él y mi hermano Arturo conversaron conmigo antes de aquel partido y me recomendaron que haga lo que sabía y que juegue tranquilo”.

El momento en que se entonaron los himnos ocurrió otro gran detalle, Galarza sólo cantó la mitad del boliviano y se calló cuando sonó el paraguayo. “Del himno boliviano sólo cante la mitad, no aprendí todo (sonríe) y cuando se entonó el paraguayo sólo lo escuche por respeto donde jugaba”.

Escobar

Pablo Daniel Escobar fue el segundo jugador que se midió frente a Paraguay en su propio territorio, ocurrió en las clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica, el 5 de septiembre de 2009. En ese lance, la albirroja se impuso por la mínima diferencia a Bolivia que era dirigida por Erwin Sánchez.

Es bueno mencionar que existen otros dos jugadores guaranís que jugaron por Bolivia, pero fue por la Copa Paz del Chaco: el primero fue Eligio Martínez en la selección que comandaba Jorge Habegger y que se alistaba para la Copa América de 1989, el segundo fue el portero Darío Rojas (1993), en el grupo de jugadores que ese año consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994.

En la lista también debemos contemplar otros paraguayos que jugaron por la Selección boliviana, pero que nunca se enfrentaron a su país de origen en una Eliminatoria, por ejemplo, Arturo Galarza y Nelson Cabrera.