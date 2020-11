Gerardo García: Los invitados «primero tienen que jurar» al MAS antes de ser candidatos

Fuente: lostiempos.com

El vicepresidente Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, confirmó que este sábado se llevará adelante una reunión nacional del partido político para definir la modalidad de elección de sus candidatos para las elecciones subnacionales, sin embargo, indicó que lo primero que se ha definido es que en este proceso no habrá “invitados”, sólo militantes de la organización política.

“Vamos a poner en orden porque ése ha sido uno de los errores que hemos cometido con invitar a gente que no era militante de proceso de cambio, ahora tiene que ser compañero militante del proceso de cambio y si bien, es cierto, van a sumar algunos profesionales; pero primero tienen que jurar al instrumento político si quieren ser funcionarios, de lo contrario no vamos a aceptar, no vamos a permitir más gente que se nos infiltre”, dijo García en una entrevista con LT a Fondo.

El dirigente político también negó que Evo Morales sea candidato en las elecciones subnacionales. “No, no para nada, no conozco, no se ha mencionada, no sé nada sobre el tema”, respondió ante la consulta.

Agregó que la reunión se realizará este sábado en Cochabamba y que además de los representantes políticos de cada departamento y de las organizaciones sociales, estarán el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca.

Sanciones

Gerardo García, por otra parte, dijo que se han identificado a militantes del MAS que “traicionaron” al partido cuando Jeanine Áñez asumió la Presidencia y por ello serán “castigados”.

“Hemos identificado militantes del MAS que se han dado la vuelta dentro de los ministerios, dentro de la función pública. También serán retirados y castigados por lo menos hasta que paguen derecho de piso, unos años para que puedan volver a ser si quieren ser militantes, si quieren ser funcionarios porque no podemos tener gente de esa naturaleza, gente que nos traicione en medio camino”, indicó.