Gobierno dice que encontró las arcas estatales con Bs 4 mil MM y no 17 mil MM

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, infirmó que el gobierno de Jeanine Añez dejó las arcas del Estado con algo más de 4.000 millones de bolivianos y no con los 17.000 mil millones que anunció hace dos semanas el exministro Branko Marinkovic.

«Dejaron algunos datos a la comisión de transición, pero que no reflejaban la realidad, decían que habían dejado 17.000 millones, pero de esos 17.000 millones, 6.000 millones eran los recursos líquidos que habían sumado lo que hay en las libretas en bolivianos y en dólares», dijo Montenegro a Cadena A.

Sobre las arcas del Estado, Montenegro precisó que gran parte del dinero del que hablaba Marinkovic era parte de créditos internacionales a gestionar.

«Preguntarán (dónde están los otros millones que había anunciado el gobierno de Añez, pero esos) son créditos a gestionar, o sea es como decir, ‘me voy a comprar un auto, tengo un ahorro y (el resto) el banco probablemente me preste’, pero no es así, tienes que gestionar todo el crédito y puede ser que no lo tengas, o sea al final nos dejaron casi con 4.000 millones de bolivianos nada más», lamentó.

El 29 de octubre, el exministro Marinkovic dijo que dejaba un saldo 17.145 millones de bolivianos, sin contar con las reservas internacionales, que deben ser administrados por el actual Gobierno, al que desmintió que las arcas del Estado “estén vacías”, como advirtió el vicepresidente David Choquehuanca.

En aquel entonces el exministro de Estado aseguró que ahora depende de la actual administración gubernamental volver al «despilfarro».

