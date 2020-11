Incidentes en dos ministerios desatan críticas al Gobierno

Fuente: Página Siete / La Paz

Después de tres semanas de la posesión del primer gabinete del presidente Luis Arce Catacora, dos carteras de Estado pusieron en aprietos al Ejecutivo, una debido a una cuestionada designación que derivó en pedidos de alejamiento de su titular y la otra por un tuit enviado desde su cuenta oficial con un insulto a la expresidenta del Senado Eva Copa.

Este último caso ocurrió el sábado. La red ATB publicó en su cuenta en Twitter una noticia sobre Copa, a la que, desde la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno, se agregó un comentario agresivo contra la exlegisladora, quien sostiene un proceso por acoso político contra el titular de esa cartera Eduardo del Castillo. “Copa revela que Murillo la llamó cuando estaba enferma y le dijo ‘no te olvides que yo soy el Ministro de Gobierno’”, publicó ATB, y el comentario desde la cuenta del Ministerio de Gobierno fue: “Y la perra seguía y seguía…”.

Una usuaria de esa red hizo notar el exabrupto y el mensaje fue eliminado, pero ya se habían tomado capturas que dejaron constancia de lo que había ocurrido y desataron una serie de críticas contra esa cartera de Estado.

En la misma red, la politóloga Natalia Rodríguez preguntó: “¿Cómo se llama el administrador de la cuenta del @MindeGobierno que será despedido hoy mismo, señor ministro @EDelCastilloDC?” (Sic).

Aunque en varios de los mensajes fue etiquetado el ministro, hasta anoche no se pronunció oficialmente sobre el hecho. Este medio consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Gobierno si se emitiría un pronunciamiento, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

En 2019, Copa asumió la presidencia del Senado en lugar de Adriana Salvatierra, quien tenía a Del Castillo como oficial mayor de esa cámara. Copa lo destituyó y luego lo denunció en el marco de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El ahora titular de Gobierno interpuso un amparo en el que exigía su restitución bajo el principio de inamovilidad laboral, porque su pareja se encontraba en gestación.

El martes, consultada sobre este caso, Copa anunció que continuará con el proceso. “No puedo echarme para atrás, porque soy mujer y porque no puedo permitir que haya violencia contra las mujeres”, dijo.

El otro caso se produjo en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el que su titular, Wilson Cáceres, dirigente de la Federación Departamental de Interculturales en Santa Cruz, designó como su jefe de gabinete a Fabiola Gutiérrez Domínguez, a quien tres meses antes había presentado como su esposa ante los medios de comunicación.

Resultó que la mujer no es su esposa y ello fue aclarado mediante un comunicado oficial emitido el sábado por esa cartera, a raíz del escándalo que desató un instructivo que el jueves envió Gutiérrez a todo el personal del ministerio que exigía que pongan sus cargos a disposición.

En el documento precisa que lo hace “por disposición e instrucción verbal del señor ministro de desarrollo Rural y Tierras”.

El viernes, Cáceres se negó a responder sobre este caso, pese a la insistencia de los periodistas que asistieron a un acto en el que participó en Pailón, Santa Cruz.

El sábado el ministerio emitió dos comunicados. En uno hace saber que Gutiérrez fue “desvinculada” y en el otro asegura que ella no es esposa del ministro, por lo que no existe nepotismo en esa cartera de Estado. Exige además al periodista que publicó esa noticia “dejar de desinformar a la población”.

No obstante, el 14 de agosto Cáceres había declarado a los medios de comunicación que Gutiérrez era su esposa, cuando ambos fueron liberados tras su detención en una vivienda de propiedad de los interculturales por un presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.

“Lamentablemente, mi esposa y yo hemos sido arrestados. Pero, como no ha habido pruebas, estamos saliendo libres”, dijo en esa oportunidad. Según publicó el diario El Deber, Cáceres explicó ahora que lo hizo para “protegerla como mujer” ante la persecución política del anterior gobierno.

Tanto en el oficialismo como en la oposición condenaron lo ocurrido en este caso. “Todos los que estamos en función pública tenemos que probarle a la gente que somos probos y que vamos a cumplir primero con la ley, que no vamos a cometer abusos de poder. Lo que el ministro debe pensar es que no está en su canchón, que no puede creerse dueño de ese ministerio porque apenas es un funcionario designado”, opinó el diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos.

Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, anunció que pedirá un informe al Ministerio de Trabajo para ver lo que hace el Gobierno para proteger a los funcionarios públicos. “El MAS institucionalizó el clientelismo por 14 años y ahora se encuentra restaurando la prebenda y comprando lealtades en una descarada repartija de cargos en todos los niveles del Estado”, dijo.

En el MAS, el exdiputado Remberto Calani opinó: “Nadie del MAS va a estar de acuerdo. Creemos que, por ética, y más que todo por moral, el ministro debería renunciar”. Deisy Choque, diputada por este mismo frente, consideró que se debe confirmar su hubo nepotismo y, de ser así, asumir medidas contra los responsables. “Si fuera real la denuncia que se hace, vamos a ser nosotros también los primeros en pedir de que esta situación no se dé y menos aún que se deba repetir”, opinó.

Del Castillo: La coca sin control legal no va al narco

Según el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el que parte de la coca que se produce en el Chapare no ingrese al mercado legal de Sacaba, en Cochabamba, “no quiere decir que se desvíe al narcotráfico”. Aseguró que el mercado para la producción del trópico de Cochabamba se encuentra en Santa Cruz.

“Que no pase por los mercados legalmente establecidos no quiere decir que se desvíe al narcotráfico. La coca del Chapare está en el centro, entre Santa Cruz y Cochabamba, y el mercado donde se debe autorizar esta hoja está más hacia Cochabamba. Esto genera muchos gastos de producción: se remite la hoja a Sacaba y luego se va a Santa Cruz”, afirmó durante una entrevista en El Deber Radio.

Anunció que, por ello, se trabaja en una propuesta para generar un mercado legalmente establecido en el camino a Santa Cruz, para que se reduzcan los costos de producción.

Según datos de la Dirección General de Coca e Industrialización, citados por Naciones Unidas, el 94% de la coca que se produce en el Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba. “Esta hoja probablemente va parte al narcotráfico y la otra se dirige a centros mineros. No olvidemos que allá se consume la hoja para incrementar la capacidad de trabajo”, opinó César Guedes, representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en una entrevista con Erbol.

Del Castillo lamentó que el trópico cochabambino sea estigmatizado y relacionado con actividades ilícitas, cuando hay 138 mil hectáreas de producción de frutas y cereales.