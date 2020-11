«¡La mayor sorpresa de todas!»: así reflejó la prensa mundial el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

Gran parte de los periódicos del planeta destacaron la victoria de la selección argentina de rugby ante el poderoso combinado neozelandés

Es una noticia que impactó al mundo. Nunca antes había ocurrido en la historia. Luego de más de un año de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, Los Pumas regresaron al ruedo venciendo por 25-15 a los All Blacks y lograron la primera victoria de todos los tiempos de la selección argentina de rugby ante el poderoso combinado neozelandés.

El equipo dirigido por Mario Ledesma inició su camino en el Tres Naciones con un triunfo invaluable y la mayoría de los medios de comunicación alrededor del mundo se hicieron eco de un hito que quedará en la historia del deporte argentino.

“¡La mayor sorpresa de todas!”, escribió The New Zeland Herald en la portada de su edición web. “El primer triunfo de Los Pumas sobre los All Blacks, en su trigésimo intento, se celebrará en toda una nación orgullosa de su rugby, pero también merece el mayor reconocimiento por las circunstancias en las que llega”, destacó este sitio.

Incluso también hubo grandes elogios para el combinado albiceleste en el sitio oficial del cuadro neozelandés. “Argentina hace historia en Sydney”, titularon su artículo, en el que destacaron varios puntos en la “sobresaliente victoria” de Los Pumas.

“Fue una muestra excepcional de determinación y, después de todo lo que han pasado en un año dominado por COVID-19, fue un monumento a su preparación e intención”, opinaron.

La noticia también llegó a diferentes diarios deportivos del mundo como La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, The Guardian y Mundo Deportivo, entre otros.

Fue una jornada que nadie olvidará, la primera victoria para Los Pumas ante uno de los equipo más poderosos y dominantes en la historia del deporte. Hasta este encuentro, los All Blacks habían ganado 28 de 29 encuentros ante Argentina, que solo pudo registrar un empate el 5 de noviembre de 1985 en el estadio de Ferro (21-21). Y a poco más de 35 años de aquel cotejo, se ha escrito una de las páginas doradas del rugby argentino.

Fuente: infobae.com