La Paz: Conflicto vecinal y disputa de trabajadores causa cierre de los dos botaderos

Villa Ingenio aseguran que no se hace un buen tratamiento de la basura y no se cumple el documento base, mientras que en Alpacoma hay deudas de más de un año con los empleados.

Fuente: Página Siete, RTP

Vecinos de Villa ingenio amenazan con cerrar el relleno sanitario de ese sector, debido al mal tratamiento de la basura e incumplimiento del Documento Base de Contratación (DBC), por este motivo piden una auditoria interna y externa, mientras que en Alpacoma los trabajadores exigen que se cancelen sus salarios adeudados de más de un año, por lo que iniciaron un bloqueo.

“Queremos la reindustrialización de la basura, que lo que está en el documento base se cumpla, pero ya es tarde ya no habrá dialogo, la basura y la Alcaldesa (Soledad Chapetón) se irán con una convulsión, nosotros no la vamos a dejar porque esta asesina no cumplió con las promesas con Villa Ingenio la que busca interés personal es la señora María Luz Uraquini hermana del subalcalde”. dijo una integrante de la comunidad originaria, según Radio Éxito.

Además, los vecinos piden que el contrato con la empresa Colina sea anulado en su totalidad, y aseguraron que no se va a permitir que esta empresa haga lo que hizo en K’ara K’ara y traigan a los policías a la comunidad.

«Nosotros estamos tomando esto de forma estratégica, si bien dicen queridos hermanos de la ciudad de El Alto de que no afecta la salud entonces ¿quién se preocupa por las enfermedades? Nosotros ya no contamos con las vertientes, los animales ya están siendo devorados por los perros que están criando esta empresa”, contó la vecina.

Alpacoma

Mientras que en el botadero de Alpacoma, los trabajadores de este relleno sanitario también comenzaron una medida depresión este lunes con bloqueos para evitar que ingresen los desechos, esto debido a que no reciben su pago desde septiembre del año pasado, así lo confirmaron las personas que trabajan en este sector.

“A nosotros no nos pagan desde el año pasado, desde septiembre (de 2019), esto pese a que nosotros no descansamos ningún día durante la pandemia, es por eso que tomamos esta medida de presión para exigir que nos paguen”, dijo a Página Siete Digital Macario Reyes parte de la base de los trabajadores de este botadero.

El trabajador dijo que esta mañana gente de la Alcaldía y les diejron que no hay dinero, “no entendemos esto si con la factura de luz se paga este servicio y a nadie le perdonan e pago de este servicio”, dijo Reyes.

Además, el trabajador agregó que no aceptarán una negociación, ya que son muchos meses de la deuda y están en emergencia, no levantaremos el bloqueo hasta que nos paguen todo. Nos dicen que es un atentado contra la salud, pero no se dan cuenta que ellos atentaron contra la economía de todas nuestras familias”, sostuvo el representante de los empleados.

Reyes aclaró que la movilización no se trata de un movimiento político y si tomaron esta decisión es para que les paguen antes de las elecciones subnacionales, “si pasa esa fecha ya no sabremos a quien cobrar esta deuda”.