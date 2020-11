La Verde se queda con 29 jugadores, no llega Bejarano

Fuente: paginasiete.bo

La selección boliviana se queda con 29 jugadores para los partidos por la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias a Catar 2022 ante Ecuador y Paraguay, luego de que se confirmó que Danny Bejarano, del Lamia griego, no llegará.

El futbolista no pudo realizar los trámites de renovación de su visa, una vez que en varias regiones de Grecia se volvió la cuarentena por el rebrote del nuevo coronavirus.

“Lastimosamente no se pudo hacer nada, no me dieron solución al pedido que hice”, declaró el volante a Premium.

Hace unos días el futbolista había recurrido a los dirigentes de su club para que le ayuden con las gestiones, pero ellos tampoco pudieron hacer la renovación.

Mientras tanto, el jefe de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol, Wálter Díaz, informó que no tienen nada oficial sobre el tema, pero adelantó que no se convocará a nadie y el equipo nacional quedará con 29 futbolistas para los dos juegos.

La Verde comenzará los entrenamientos en esta jornada, pero no se conoció con cuántos futbolistas lo hará porque todo depende de que los clubes entreguen a sus jugadores.

Varios equipos, como el caso de Wilstermann, anticiparon que la cesión de futbolistas será como manda la norma FIFA, con cinco días de anticipación al juego con los ecuatorianos.

Después de ese compromiso el equipo que es dirigido por César Farías viajará a Asunción para medirse con Paraguay.

Bolivia, luego de las dos primeras jornadas, no suma ninguna unidad, cayó ante Brasil 5-0 y Argentina 2-1.