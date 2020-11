Lauren Jauregui habló sobre los incómodos rumores de una relación con Camila Cabello

La cantante contó a Becky G sobre la situación que le hizo revelar al mundo que es una mujer bisexual

La ex Fifth Harmony, Lauren Jauregui, rompió su silencio sobre uno de los rumores que más le ha afectado durante su tiempo en la banda: un romance en el que ella y Camila Cabello supuestamente estuvieron.

En una entrevista con Becky G dentro de su podcast para Amazon llamado “En la Sala”, la cantante contó que estos rumores la hacían sentir muy mal, debido a que ella se sentía como una predadora.

“La gente pensaba que Camila y yo estábamos enamoradas. Y eso me hizo sentir tan incómoda… repugnantemente incómoda porque yo soy bisexual pero ella no. Y me hizo sentir como una depredadora por los tipos de clips que la gente juntaba y los tipos de historias que escribía. Yo siempre era la agresora y siempre era yo quien la convertía … yo tampoco tenía esa conexión con ella”, comentó Jauregui.

Ella explicó que la relación entre ella y Cabello se basaba en una amistad genuina y siempre era muy cariñosa con ella. Pero, para el resto del mundo, estas eran señales de que estaban en una relación. Esto le molestaba a tal grado que hoy en día se sigue cuestionando las relaciones que tiene con las mujeres.

“Camila y yo éramos muy buenas amigas en ese momento. Nos respetábamos, hablábamos, nos mirábamos, nos teníamos amor. En la cultura Latina, no sé tú, pero yo fui muy cariñosa con todos mis amigos. Nos decíamos cosas que sí, tal vez pensarías que somos homosexuales si estuvieras escuchando pero no lo somos. Esa no fue la interacción, así que en realidad me hizo sentir tan incómoda”, continuó.

Jauregui consideró en ese entonces que no podía siquiera “salir del clóset”, ya que entonces pensarían que ambas estaban en una relación, y era algo que la intérprete no quería para Cabello.

“No veía a Camila de esa manera, así que me incomodaba que pudiera estar posponiendo ese tipo de vibra en alguien con quien no estaba tratando de hacer eso. Estaba muy incómoda y absolutamente no quería salir, porque pensé, ellos ‘confirmarían’ ese rumor, y luego irá en una dirección completamente diferente y empeorará”, explicó Lauren.

No obstante, hubo una situación que la forzó a ser honesta con sus fans. Cuando ella asistió con su novia a la boda de sus tíos, decidió tomarse una foto con su pareja. Su tía reveló accidentalmente la imagen y esto desencadenó una serie de eventos.

“Nos estábamos tomando fotos, y yo estaba borracha y mi novia estaba borracha y nos hicimos una foto besándonos… Mi tía inocentemente publicó todas las fotos del photo booth en su cuenta de Facebook. Y tengo fans que son realmente invasivos… Encontraron la foto y la publicaron. Y la estaban publicando en todas partes”, comentó la joven de 24 años.

Ella explicó que solamente esperaba que la imagen no se fuera a viralizar. Y, aunque todo parecía marchar bien, el bloguero Perez Hilton encontró la imagen y escribió un artículo al respecto.

“Solo recuerdo haber sido como, ‘Dios mío. Ojalá esto no explote … Con suerte, son solo, como saben, los pocos fans que lo encontraron; simplemente se queda allí’. Y luego Perez Hilton me sacó del clóset en un artículo y usó la imagen, y se fue a todas partes”, recordó.

La cantante recordó que cuando este artículo salió a la luz, ella recibió muchos comentarios de su familia. Sin embargo, sus padres ya sabían y la apoyaron sin dudarlo, a comparación de otros hogares latinos, en donde no aceptan la identidad de sus hijos.

“Mis padres valoraban nuestra relación más que sus creencias propuestas, y estoy bendecido porque la mayoría de las personas en los hogares latinos son expulsadas. La mayoría de las personas terminan en la calle y sin hogar”, añadió.

