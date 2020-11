Leopoldo Luque, médico de Maradona: «Ni a mi papá lo traté así»

El galeno quedó bajo sospecha del entorno familiar del DT fallecido. “Espero que cuando esto termine, alguien me pida disculpas y me agradezca”, dijo entre lágrimas

Leopoldo Luque, el médico que acompañó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida, volvió a defenderse públicamente luego de que los familiares del astro pusieran su nombre bajo sospecha por una presunta negligencia.

“Ni a mi papá lo traté así” , dijo el profesional entre lágrimas en un diálogo telefónico con Samuel “Chiche” Gelblung en Crónica.

Esta mañana, Luque se presentó espontáneamente ante la Fiscalía que investiga la muerte de Maradona. Pretendía declarar, pero por ahora no podrá hacerlo porque la Justicia aún no definió su situación procesal. Por lo pronto, sus abogados informaron que no fueron notificados de una imputación formal.

Las hijas de Diego Armando Maradona y el abogado de Diego Fernando, el hijo producto de su relación con Varónica Ojeda, apuntaron contra Luque. El médico aseguró que él no era el responsable de la salud del “Diez” y él coincidía en una de las inquietudes de la familia para buscar un clínico que atendiera la salud del campeón del mundo.

“ Lo que yo espero es que cuando termine esto alguien me pida disculpas y me agradezca como me agradeció toda la familia ”, aseguró .

Luque se refirió al estado de Maradona tras la operación del hematoma subdural en su cabeza: “Diego estaba muy bien después de la operación, tenía el corazón con algunas secuelas, pero la cirugía se pudo realizar. Las condiciones cardiológicas eran propias de su antecedente pero no era nada alarmante como para tomar alguna medida para la externación, sino se hubiesen tomado”.

“¿Diego tenía criterio para tener una ambulancia en la puerta, un desfribilador en la habitación? No”, agregó el médico.

Más temprano, Mario Braudy, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda consideró hoy que “la muerte de Diego era evitable”. Según el letrado, por lo que se sabe, “no estaban ni los elementos adecuados, ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos” para atender la salud del ex campeón del mundo.

“Evidentemente, si hay una persona que tiene un problema cardíaco serio y vos no le das la medicación, ni le hacés los estudios por lo menos para saber cómo está, por lo menos se tiene que investigar”, comentó.

Agregó que por, el trato que él tenía con Maradona, puede afirmar que “Diego tenía ganas de vivir y no estaba en condiciones de fallecer como falleció”, remarcó el abogado.

Consultado sobre el golpe que sufrió el ex jugador de fútbol, Luque afirmó: “ No me dijeron nada de eso y no tiene relevancia, la autopsia ya marcó la causa del deceso ”.

Durante la mañana de hoy, y luego de los allanamientos en la casa y en el consultorio del médico de Maradona, el abogado y representante del ex futbolista, Matías Morla, salió a respaldarlo. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería”, afirmó en una publicación en su cuenta en la red social Twitter.

“Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, agregó.

Morla aún no había podido tener acceso a la causa, porque no representaba a nadie porque su defendido era Maradona, aunque éste lunes acercó un escrito para oficializar su representación de las hermanas de “Pelusa”. Se trata de Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel, que se presentaron querellantes en la causa que investiga la muerte del astro.