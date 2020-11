El exministro de Gobierno afirmó que agentes lo visitaron en la cárcel de San Pedro para ofrecerle “ayuda jurídica” si involucraba al expresidente en un caso de narcotráfico.

Libres de prisión por distintas acusaciones, el exgobernador de Beni Álex Ferrier, el exministro Carlos Romero y el exdirigente coincidieron en denunciar que fueron presionados y chantajeados para inculpar al expresidente Evo Morales de todas maneras.

En las últimas horas, Ferrier, acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto, se refirió a su caso cuando en agosto fue trasladado de Beni a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

Dijo que durante cuatro noches fue torturado por un agente del Ministerio de Gobierno para tratar de incriminar a Morales en un caso de pedofilia. Según informó el programa Detrás de la Verdad, de la red Gigavisión, la idea era que diga que cuando se disputaron los Juegos Plurinacionales en Trinidad asistió a un churrasco y que en la celebración estaba Noemí, la joven a la que atribuyen un noviazgo con el expresidente.

“Me sacaban supuestamente a reunión a las 10 de la noche; me encapuchan (…). Me dicen que ‘los jefes quieren que renuncies al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que digas que lo viste a Evo Morales con la Noemí’”, relató.

Este caso fue muy bullado en agosto. El mismo ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, se encargó de denunciarlo con base a publicaciones de un periodista español, Alejandro Entrambasaguas.

Un caso similar fue contado por Romero, exministro de Gobierno en el último periodo gubernamental de Morales, quien pasó de denunciado en acusado en el caso de presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

“Cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que involucre a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, me he resistido tenazmente; se lo he comunicado a él telefónicamente y por eso me siento orgulloso”, dijo a los periodistas el 11 de noviembre, en ocasión de la recepción de Morales a su retorno de Argentina.

El jueves apareció en La Paz Yucra, involucrado en un caso de sedición junto con Morales, en el conocido caso de la llamada telefónica del expresidente desde México, en el que llama a cercar las ciudades para privar de alimentos, durante la crisis de noviembre del año pasado.

El dirigente cocalero recuperó su libertad después de permanecer varios meses en la cárcel de Sna Pedro, luego de haber sido detenido en Sucre. En conversación con los periodistas en la plaza Murillo denunció cuando fue aprehendido lo chantajearon, que le ofrecieron $us 200.000 si es que inculpaba a Morales.

“No somos maleantes ni ladrones para que nos puedan aprehender. Para que me ofrezcan plata y declare contra Evo y lo metan (preso). Jamás lo vamos a hacer; ellos me querían hacer declarar, me propusieron $us 200.000 para que yo inculpe a Evo Morales cuando me transportaban en el avión”, relató.

Ferrier, Yucra y Romero gozan de libertad, aunque sus casos no fueron cerrados aún.