Los plugins de Chrome deberán explicar cómo usan nuestros datos

Si instalamos un plugin que muestra Gmail con una estética diferente, puede que aceptemos el mensaje «esta extensión accederá a tus datos de email», y si lo que hace es recoger frases de los sitios que visitamos, aceptaremos «este plugin accede a todas las páginas web que visitas». Parece lógico, pero a partir de ahora los plugins de Chrome tendrán que dar más detalles sobre cómo usan los datos que recogen.

Es un nuevo esfuerzo de Google contra las extensiones de Chrome que abusan de la confianza de los usuarios, ahora incluyen más transparencia para sus datos.

Google presentará una política en enero de 2021 que requerirá divulgaciones de uso de datos para extensiones en Chrome Web Store. Los creadores deberán explicar los tipos de datos que recopilan, como inicios de sesión o información de identificación personal. También tendrán que prometer que cumplen la nueva política, que prohíbe la venta de datos a terceros, el uso de datos para fines no relacionados y la confianza en los datos para verificaciones de crédito y préstamos de dinero.

Los desarrolladores pueden comenzar a proporcionar nuevas informaciones a partir de ahora, aunque no se mostrarán en Chrome Web Store hasta el 18 de enero de 2021.

Google avisará en plan ultimatum a los desarrolladores que no divulguen estos datos.

¿Los nuevos plugins de Chrome serán más seguros?

Por desgracia esta medida no garantizará la honestidad de los productores de extensión, ya que pueden informar una cosa y hacer otra completamente diferente. Google obliga a dar información, pero no investigará una por una para verificar si son o no son honestos.

Aún así, con la nueva política, será más sencillo expulsar a los desarrolladores deshonestos una vez que los hayan descubierto, ya que el motivo estará mucho más claro.

Lo importante es que tengamos muy claro que las extensiones pueden ser una amenaza, y que no vale la pena instalar una si no ofrece realmente un servicio esencial en nuestro día a día. Hay que analizar lo que hace, verificar si tiene el código abierto para ver lo que dicen los foros sobre ella, y nunca dar más acceso de lo estrictamente necesario.