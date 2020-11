Los videos de youtubers pequeños ahora tendrán anuncios aunque no quieran, y YouTube no les pagará nada por ello

YouTube acaba de anunciar una actualización de los Términos y Condiciones del Servicio de la plataforma, y uno de los cambios que ha introducirá no gustará ni a los pequeños creadores ni a su audiencia. A partir de ahora, la plataforma de vídeo de Google ha determinado que puede poner anuncios en vídeos de canales que no pertenezcan al Programa para Partners de YouTube (YPP).

Esto significa que, sin preguntar a los creadores, YouTube puede ahora insertar anuncios en sus vídeos, algo que ellos voluntariamente no podían hacer hasta ahora al no pertenecer al YPP. Sin embargo, esto, que podría verse como una buena noticia para ellos, no lo es, pues YouTube y Google no van a pagar a esos pequeños creadores por las cantidades correspondientes que recauden.

Una medida que resta valor a los videos, sin aportar nada

Antes de la actualización de los Términos y Condiciones del Servicio, YouTube solamente insertaba anuncios de forma extraordinaria en aquellos canales que no formaran parte del YPP. Ahora, eso ha cambiado, pero en lugar de hacer más fácil que los creadores puedan percibir ingresos, la medida hace menos atractivo ver vídeos que antes no contenían anuncios, pues ahora habrá que esperar el tiempo que duren los anuncios para verlos.

Por el momento, además, para poder participar en el programa de monetización hace falta conseguir los mismos objetivos que hasta ahora, y conseguir cumplir los mismos requisitos: vivir en un país en el que el programa esté activo, tener más de 4.000 horas de visionado en los últimos 12 meses y tener más de 1.000 suscriptores.

YouTube ha comunicado que los únicos vídeos que no recibirán anuncios serán aquellos que no cumplan con las políticas de publicidad del servicio, como vídeos violentos, sexuales, de drogas, etc. Por el momento, los nuevos Términos y Condiciones del Servicio entran ahora en vigor en Estados Unidos. Para verlos en todo el mundo habrá que esperar a 2021, sin que Google haya dado una fecha concreta para España.

Desde Genbeta y Xataka nos hemos puesto en contacto con YouTube España para conocer más detalle, y actualizaremos el artículo cuando recibamos una actualización