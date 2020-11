Manfred espera convocatoria electoral; prevé quedarse en Bolivia

El exprefecto y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa mantiene perfil bajo estos días y aguarda a que se apruebe la convocatoria para las elecciones subnacionales en el país, según informó su vocero, Mauricio Muñoz.

El vocero manifestó que Reyes Villa evalúa el tema político y que la exautoridad se quedará en Bolivia, salvo que, con el nuevo Gobierno nacional con el Movimiento Al Socialismo (MAS), estén en riesgo “su libertad o su vida”.

Él volvió en enero de este año a Bolivia, luego de haber vivido una década en Estados Unidos. Tiene varios procesos penales en su contra, por presuntas irregularidades durante su gestión como autoridad.

Se prevé que la convocatoria para elegir gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y autoridades regionales se emita este martes, y que los comicios se desarrollen durante el primer trimestre de 2021.

Reyes Villa determinó no salir al espacio público y no asumir una determinación en torno a posibles candidaturas, en tanto no se conozcan «las reglas del juego», fechas y plazos.

¿SE QUEDA?

Reyes Villa tiene una quincena de procesos.

A fines de octubre, fue absuelto en uno de los casos, en un proceso por el presunto de delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, un caso seguido por el Ministerio Público tras una querella de la Gobernación.

Existes algunos casos con sentencia. Fue denunciado por distintos temas, presuntas irregularidades y delitos de corrupción en su gestión como primera autoridad del departamento, procesos referidos a vehículos de lujo, carretera Sacambaya, puente Sacambaya, Sillar alternativo, Cetefor, la presa Kecoma, caso Lacma, Microriego Berenguela, venta de bienes de la prefectura, caso IDH y obras.

Muñoz expresó que el exprefecto enfrenta estos temas y que acude a las audiencias. “Lo va a enfrentar de cara al pueblo porque no ha cometido ningún delito».

En la actualidad, tiene arraigo. En meses anteriores, salió del país con autorización del Juzgado, cumpliendo procedimientos.

El Vocero sostuvo que Reyes Villa continuará en el país, aunque esa intención tiene condicionantes.

“Su idea es no irse, salvo que comience de nuevo una ceñuda persecución como la que ya vivió, cuando hasta su vida estaba en riesgo, pero por el momento se espera que el mensaje de reconciliación de paz que han dado las nuevas autoridades, se cumpla (…). Si su vida está en riesgo, su libertad está en riesgo, cualquier persona lo pensaría (marcharse)», dijo.

CANDIDATURA Y PLANES

Durante las elecciones nacionales, Reyes Villa expresó su apoyo a la alianza Creemos de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari; incluso gente de su entorno fue candidata en Cochabamba, pero no ganaron curules.

En la actualidad, según Muñoz, Reyes Villa recibe propuestas de distintas personas, rumbo a los comicios locales.

“Todo el mundo lo está buscando prácticamente».

Sin embargo, no hubo aún ninguna reunión con ninguno de ellos. «No se ha hablado con nadie todavía».

Por otro lado, se conoció por fuentes cercanas a Reyes Villa que él espera que lo puedan habilitar para poder ser candidato. Presentó una solicitud al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para ser habilitado para ser candidato; el tema todavía no tiene una resolución.

Habría argumentado que no abandonó el país por temas personales, sino que fue “obligado”, y estuvo en calidad de refugiado en Estados Unidos.

En caso de darse una respuesta positiva del OEP para el expresefecto, su mirada apunta a la Gobernación de Cochabambina. Estaría descartada la Alcaldía de la ciudad, debido a que Reyes Villa está inscrito en Colcapirhua, donde ya votó el 18 de octubre.

Entretanto, evalúa estructuras y la posibilidad de armar un equipo rumbo a las elecciones.

Se supo, por otro lado, que al interior de su entorno existen algunas fisuras, tras las elecciones nacionales.

Se anunció que se conocería una posición oficial del exprefecto hasta este miércoles.