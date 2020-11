Mariah Carey prepara un concierto navideño que se transmitirá por Apple Tv

El inicio de la Navidad no lo marca el encendido de las luces que ponen en las calles de tu ciudad, la llegada de los turrones a las estanterías del súper o la emisión del famoso anuncio de la Lotería. No, si hay una señal inequívoca que nos avisa que las fechas más felices del año se acercan es el momento en el que la canción «All I Want For Christmas» de Mariah Carey vuelve a aparecer en las listas de ventas. Y por si no te habías dado cuenta, hace semanas que eso ya ocurrió.

Efectivamente, la cantante que más disfruta estas fiestas, y posiblemente la única persona del mundo que ve cómo su cuenta corriente crece en lugar de quedarse bajo mínimos, ya está inmensa en dar a sus seguidores lo que buscan. Eso sí, ella también ha tenido que arreglárselas para hacerlo en un momento en el que los conciertos presenciales como otros años no son viables.

De ahí que en lugar de subirse a los escenarios como marca la tradición la cantante haya decidido grabar un especial navideño que se estrenará en exclusiva el próximo 4 de diciembre en Apple +. Un programa lleno de música, bailes y comedia en el que Carey no estará sola, ya que esta vez ha querido compartir protagonismo con invitados de lujo que al más puro estilo show de Nochebuena de Raphael, cantarán con ella alguno de sus villancicos más conocidos.

Entre ellos, Oh Santa!, uno original de la propia Mariah que ya lanzó en 2010 y que ahora llega en una nueva versión en la que también participan dos de las pocas artistas que pueden llegar a las notas altas marca de la casa: Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Un tema que estará disponible no solo en el programa, sino también en la banda sonora del mismo que pronto sacará a la venta tal y como ella misma ha anunciado en sus redes. ¿Logrará superar el número de reproducciones de All I Want For Christmas? Obvio que no. Pero para quienes estén hartos de escuchar siempre la misma canción en estas fechas, seguro que este Oh, Santa! les hará la Navidad menos dura.