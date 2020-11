Marvel Studios estaría cocinando la llegada de los 4 Fantásticos al UCM

Ya sabíamos sobre el rumor de que Marvel Studios daría luz verde a una película de los Young Avengers. Sin embargo, una nueva información sobre otro grupo se superhéroes ha comenzado a circular en redes sociales, y es que se está diciendo que después de que la compañía abriera Standoffish Productions, Log Jam Productions y Blueberry Waffles Productions.

Puede que esto no sea nada, pero recordemos que Marvel Studios suele abrir distintas producciones para hacerse cargo con todos los procesos que se requieren para llevar a cabo una producción al nivel del MCU. Ahora bien, el ingreso de Fantastic Four al MCU podría estar cerca debido a que la compañía abrió el Solve Everything Productions LLC.

Según información de Murphy’s Multiverse este es un guiño a la necesidad de Reed Richards de ser el hombre más inteligente de la sala. Si bien puede ser una casualidad, es algo que no se puede negar. Además Kevin Feige se ha mostrado contento por todo lo que viene y por darle el lugar que se merece a un equipo tan amado por los fanáticos.

La primera familia de superhéroes está encaminada a llegar a Marvel Studios en algún momento, eso no es sorpresa para nadie, lo que sí podría serlo es cuándo podrían entrar y la respuesta podría ser más pronto de lo que todos se imaginan. El ingreso de Fantastic Four al MCU podría pasar desapercibida para muchos, pero los fanáticos pusieron especial atención a un detalle que podría ser el definitivo.

“Todo eso son spoilers, pero estoy extremadamente emocionado con esos personajes y con llevar a la primera familia de Marvel al tipo de plataforma y nivel que se merecen”, dijo Feige a Variety el año pasado.

“La verdad es que estoy emocionado por todos ellos. Estoy emocionado, y no son sólo los nombres de marquesina que conoces, hay cientos de nombres en esos documentos, en esos acuerdos”, dijo Feige en los Golden Globes. “Y el hecho de que Marvel esté lo más cerca que podamos estar ahora de tener acceso a todos los personajes, es algo con lo que he estado soñando durante mis casi 20 años en Marvel. Y es muy emocionante.”