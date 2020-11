Mendoza confirma su candidatura a alcalde de La Paz: Es momento de la clase media

El exviceministro de Defensa del Consumidor aseguró que todavía analiza con qué partido participará en las elecciones subnacionales.

El exviceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza. / Foto: Archivo

Fuente: Página Siete Digital

El exviceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza, confirmó que se postulará a la Alcaldía de La Paz en las próximas elecciones subnacionales, aunque todavía analiza si continuará con el MAS.

“Es momento de la clase media, la gente formada, profesional, puede desenvolverse tanto en las provincias como en las grandes urbes. La recomendación nuevamente, bajar el tono, que los sectores sociales entiendan, por favor, que seguir con la beligerancia eterna nos va generar un desencuentro”, señaló Mendoza a ATB.

Pese a que trabajó como viceministro en la gestión del MAS, aseguró que todavía no definió con qué sigla participará en las siguientes elecciones.

El exconductor de televisión indicó que aboga por la pacificación del país, luego de que se posesionó a Luis Arce y David Choquehuanca como mandatarios.

Sobre el nuevo Ministro de Justicia

Mendoza señaló que desde hace varios días intenta entrevistarse con el nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, pero que sus colaboradores no le confirmaron la reunión. Dijo que ya hay algunas autoridades con un “poder desmesurado”.

“Lo he buscado al ministro de Justicia, doctor Lima, para compartir con él un informe de lo que se ha hecho en Defensa del Consumidor, su coordinadora hasta ahora no me ha devuelto la llamada, es que cuando hay poder circunstancial da muyu muyu (mareo) y te inflas como empanada de api”, sostuvo Mendoza.

Lea también: Exviceministro cree que alguna gente del gobierno se infló como «empanada de api»