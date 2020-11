Ministro Lima: Todos serán escuchados por los expertos de la CIDH, también los expresidentes Morales y Añez

Video: Cadena A

La Paz, 23 nov (ABI).– El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este lunes que todos los actores, entre ellos los expresidentes Evo Morales y Jeanine Añez, podrán ser escuchados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribó al país para investigar los hechos violentos de 2019.

«Todos van a poder ser escuchados y cuando digo todos, me refiero también a la expresidenta Añez, al expresidente Morales y todos los ministros de Estado que han formado parte de las decisiones en ese periodo de tiempo (que será investigado)», dijo la autoridad.

La comisión internacional llegó a Bolivia para investigar las masacres de Sacaba y Senkata, además de otras violaciones de derechos humanos que se produjeron entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019.

En ese sentido, «yo creo que debería haber un compromiso de toda la clase política de trabajar con este grupo de expertos y dar su palabra, dar su versión de los hechos», agregó Lima, en entrevista con Cadena A.

Remarcó que el trabajo del grupo de expertos garantizará la obtención de un informe completo sobre lo sucedido y que todos los protagonistas den su versión de los hechos.

«El grupo de expertos nos permite asegurar al país que el que no quiera declarar es porque no quiere hacerlo, no porque no existan las condiciones o garantías, porque se está generando un mecanismo en el cual todas las exautoridades van a poder dar su versión de los hechos de forma amplia e irrestricta, ante una instancia de investigación independiente e imparcial», ratificó la autoridad.

