Nancy Pelosi habla de la «inminente» victoria de Biden en las presidenciales y lo llama «presidente electo»

Fuente: Actualidad RT

La dirigente demócrata Nancy Pelosy dijo públicamente que «dentro de poco Joe Biden dejará de ser candidato a presidente para ser presidente electo», haciendo referencia a la posible victoria del aspirante a la Presidencia de EE.UU. en las recientes elecciones.

Con optimismo, la presidenta de la Cámara de Representantes aseguró: «Esta mañana ha quedado claro que la candidatura Biden-Harris llegará a la Casa Blanca». Además, consideró que se trata de «unas elecciones históricas, con el mayor número de votos de la historia».

Pelosy también se hizo lugar para criticar al actual jefe de Estado por su manejo de la pandemia en la nación norteamericana: «En lugar de luchar contra el coronavirus, la administración de Trump utilizará sus últimos momentos para acabar con el bienestar y la sanidad del país».

Pelosi on Biden’s apparent victory: «This has been a life or death fight for the fate of our democracy, as he says, the soul of our country. We did not win ever battle in the House, but we did win the war.» pic.twitter.com/a2GDHpYhGJ

— Aaron Rupar (@atrupar) November 6, 2020