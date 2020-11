Padres de familia, en emergencia, advierten con medidas para ser incluidos en Bono Contra el Hambre

Representantes de padres y madres de familia se declararon en emergencia y advirtieron con medidas de presión, en demanda de que el presidente Luis Arce los reciba y los incluya entre los beneficiarios del Bono Contra el Hambre.

El reclamo surge después de que, mediante el Decreto 4392, el Gobierno excluyó de los beneficiarios del Bono Contra el Hambre a quienes ya recibieron el Bono Familia, entregado durante el periodo de Jeanine Añez por un monto de Bs500 por hijo inscrito en escuelas.

“Si no nos recibe el presidente Luis Arce Catacora nos vemos obligados a movilizarnos, así como lo hemos hecho por la canasta estudiantil, lo vamos a hacer”, manifestó César Augusto Mamani, presidente departamental de las juntas de padres y madres de familia.

El dirigente señaló que su sector está dispuesto a movilizarse, bloquear y hasta realizar huelgas de hambre para su pedido.

Los padres ya realizaron su pedido de manera formal, pero la viceministra Ivette Espinoza respondió por escrito que “a futuro el Gobierno Nacional analizará la implementación de otras políticas y medidas económicas necesarias para todas aquellas personas que no recibirán el pago del Bono Contra el Hambre”.

La dirigente de madres de familia, Miriam Huarahuara, lamentó que su sector sea excluido del Bono Contra el Hambre.

Señaló que existen padres y madres de familia que no tienen fuente laboral o que cuidan solos a sus hijos, por lo cual no les alcanza lo recibido con el Bono Familia.

Planteó que incluso se considere dar el Bono Contra el Hambre a padres y madres que no tienen trabajo.

“Están padres y madres de familia que no gozan en este momento de una fuente laboral, que han sufrido además esta crisis económica por la pandemia por el encierro forzoso que hemos sufrido durante más de tres meses, no hemos podido circular, muchas mamás no han podido ni siquiera hacer una actividad económica”, lamentó.

El dirigente Mamani pidió que se cumplan las propuestas de campaña del MAS y el Bono se entregue a todos.