Película “Godzilla vs Kong” podría estrenarse en formato streaming

The Hollywood Reporter, ha adelantado que la película de Godzilla vs. Kong podría estrenarse en formato streaming, pues debido a la pandemia, el estreno esperado en cine podría no llevarse a cabo en la gran pantalla.

Con información de Séptimo Arte

Según adelanta The Hollywood Reporter en exclusiva, “Godzilla vs. Kong” podría ser la próxima gran superproducción de Hollywood que, como daño colateral de la pandemia del coronavirus, se acabe estrenando en una plataforma de streaming en lugar de en una sala de cine.

Netflix ha realizado una oferta de más de 200 millones de dólares por hacerse cargo de la distribución de la película en todos aquellos países en los que opera.

Netflix le ha hecho la oferta a Legendary Entertainment, compañía que ha producido y financiado el 75% de esta cuarta entrega con la que dicha plataforma de streaming ha colaborado recientemente en “Enola Holmes”.

El otro 25% restante ha sido financiado por Warner Bros., encargada de su distribución en todo el mundo de igual modo que ya hizo con los tres títulos anteriores del bautizado como “MonsterVerse”: ‘Godzilla’, ‘Kong: La isla Calavera’ y ‘Godzilla: Rey de los monstruos’.

No obstante Warner Bros. no se ha quedado quieta mirando como “le robaban” la película (y con ella puede que también la franquicia) y de momento ha logrado “bloquear” la oferta del gigante del streaming. El motivo, preparar su propia contraoferta para que la película sea distribuida por su propia plataforma de streaming, HBO Max.

El modelo que plantearía WarnerMedia, propietaria tanto de Warner Bros. como de HBO Max, vendría a ser el mismo que ya ha puesto en práctica con ‘Las brujas (de Roald Dahl)’ y sobre todo ‘Wonder Woman 1984’: Un estreno simultáneo en HBO Max y cines en Estados Unidos acompañado de su lanzamiento internacional en salas de cine, habida cuenta de que dicha plataforma no tiene presencia fuera de Estados Unidos (a pesar de que HBO sí la tenga).

Legendary en cualquier caso estaría por la labor “de vender” la película a quien la quisiera por un precio razonable y así amortizar la inversión sin correr riesgos. Una decisión motivada por, entre otros motivos, el altísimo presupuesto de la producción en sí misma, el sobrecoste derivado de los retrasos producidos por la pandemia, la incertidumbre sobre el futuro de los cines o la posible alta competencia que se pueda encontrar el próximo mes mayo, cuando está previsto -a día de hoy- que se produzca su estreno en cines.

Por no mencionar que la anterior (y mejor) entrega de la franquicia, ‘Godzilla: Rey de los monstruos’, recaudó menos de 400 millones de dólares de recaudación en todo el mundo cuando los dos títulos anteriores superaron ampliamente la barrera de los 500, lo que induce a pensar que esta superproducción dirigida por Adam Wingard pueda no ser la apuesta tan segura que parece ser.

En cualquier caso China se quedaría siempre fuera del acuerdo, y no sólo porque ni Netflix ni HBO Max operan en el país asiático o Legendary sea, desde 2016, propiedad de Wanda Group, conglomerado multinacional con base en Pekín: Aproximadamente un tercio de lo que han recaudado las tres películas anteriores del MonsterVerse en los cines de todo el mundo corresponden a los cines de aquel país. Y recordemos que los cines de aquel país están funcionando a pleno pulmón…

Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Danai Gurira y Jessica Henwick protagonizan esta superproducción escrita por Eric Pearson (‘Thor: Ragnarok’, ‘Viuda Negra’) y el habitual de la franquicia Max Borenstein (‘The Terror’) que contará con una banda sonora de Tom Holkenborg, alias Junkie XL (‘Mad Max: Furia en la carretera’, ‘Zack Snyder’s Justice League’).