Presidenta del Concejo de Sipe Sipe sobre agresión a alcaldesa: No puedo hablar de lo que no he visto

La presidenta del Concejo Municipal de Sipe Sipe, Susana Coca, confirmó que se llegó a un cuarto intermedio en el conflicto suscitado por los padres de familia que exigen una canasta de alimentos a cuenta del desayuno escolar de sus hijos.

Por cinco días consecutivos, los padres de familia cerraron la carretera que une Cochabamba con el occidente del país y secuestraron por más de un día a la alcaldesa del municipio, María Heredia, que es parte de la provincia Quillacollo. No solo la retuvieron, sino que la tuvieron en la calle, echaron con agua y orines y la persiguieron hasta el punto de llevarla a esconderse bajo de una cama, en una casa particular.

Ahora, Heredia recibe atención médica en un hospital.

Coca señaló que todo sucedió a consecuencia de errores del Ejecutivo. «Los técnicos no han puesto un poco de atención».

Consultada sobre su criterio respecto a las agresiones de la alcaldesa, Coca señaló: «Esto no lo he visto, también los papás hoy han aclarado eso al Viceministro. Si no he visto, no puedo hablar nada de lo que no he visto. Por los medios sí (he visto), pero no puedo juzgar las cosas que no he visto».

Agregó que considera que lo que han hecho los papás está mal. «Pero si ella reconoce a las personas (que la atacaron) hay que actuar. Nosotros mismos vamos a pedir investigación».

Ayer por la tarde, el tráfico vehicular se restableció. Se aclaró que se dictó un cuarto intermedio hasta el lunes a las 15:00. Autoridades gubernamentales llegaron a Cochabamba para mediar y solucionar el conflicto.