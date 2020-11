Cinco días antes de que Luis Arce Catacora asuma la presidencia del país, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se habían desplomado un 20,3%, incluso por debajo de la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI). La caída es la tercera más abrupta desde 2016.

De acuerdo con el último reporte oficial del Banco Central de Bolivia (BCB), publicado en su sitio web (www.bcb.gob.bo), las RIN cayeron de $us 6.468 millones registrados al 31 de diciembre de 2019 a $us 5.152 millones anotados al 13 de noviembre de esta gestión.

Esta caída, del 20,3%, es la tercera más abrupta que se registra en el lapso de cinco años. La primera se produjo en 2016, cuando las reservas internacionales cayeron un 22,8%, de $us 13.056 millones a $us 10.081 millones. La segunda, y la más estrepitosa, se registró el año pasado. En 12 meses, las RIN se desplomaron un 27,7%, de $us 8.946 millones a $us 6.468 millones.

El 15 de enero, el entonces presidente interino del BCB Guillermo Aponte Reyes Ortiz puso en duda —durante un desayuno informativo con los medios de comunicación— que la disminución de las reservas vaya a detenerse en el corto plazo. “Es aventurado aún decir que la caída de las reservas se va a detener”, afirmó.

El nivel de la remesas reportadas hasta el 13 de noviembre está incluso por debajo de la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo financiero estima que hasta finales de esta gestión las RIN llegarán a $us 5.206 millones y que el descenso será gradual hasta 2025.

Esta información está incluida en la “Solicitud de Asistencia Financiera en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido” que hizo el Gobierno de transición ante el FMI “para cubrir las necesidades urgentes de balanza de pagos emergente de la variación en curso en sus términos de intercambio, la desaceleración de los flujos de capitales y el aumento repentino de las necesidades de gasto en atención de la salud, precipitados por la pandemia de COVID-19”.

Según el documento, las RIN representan actualmente el 15,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y llegan a cubrir siete meses de las importaciones del país. El FMI recomienda como mínimo tres meses para mantener un nivel adecuado.

El informe del organismo internacional también es lapidario porque proyecta que hasta 2025 las RIN llegarán a $us 2.544 millones. De confirmarse la proyección, para 2025 las reservas representarán el 4,3% del PIB y apenas cubrirán dos meses de importaciones, muy por debajo de los indicadores utilizados por el FMI.

El informe del personal técnico del FMI aconsejó asimismo a las autoridades bolivianas “una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo”, lo que “contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales”.

Las RIN, administradas por el BCB, se alimentan de las divisas generadas por la exportación de bienes y servicios, el envío de remesas familiares al país y también por la colocación de bonos soberanos.

Según el último informe del BCB sobre la administración de las reservas, la participación del oro en esta estructura llega al 39,3%, seguido del dólar (38%), euro (10,7%), renminbi chino (8,2%) y Derechos Especiales de Giro (3,7%).