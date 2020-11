Wilfredo Chávez, en el set de Que No Me Pierda.

El nuevo procurador del Estado, Wilfredo Chávez, no cree que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya vaya a considerar la denuncia interpuesta en el gobierno de Jeanine Áñez contra el expresidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad, porque no se agotó las instancias internas.

“Es un bochorno presentar una denuncia de este tipo cuando el país no había conocido internamente la declaración o la denuncia penal para que sea resuelta o en su caso agotar la vía interna y recién acudir a un tribunal internacional”, explicó en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

La demanda fue presentada por el hoy exprocurador José María Cabrera, en septiembre, por delitos de lesa humanidad por los bloqueos de agosto que, según el gobierno anterior, provocaron la falta de provisión de oxígeno medicinal y la muerte de unas 30 personas.

Chávez consideró un “exabrupto legal” lo hecho por la administración de Jeanine Áñez.

Sin embargo, dijo que se revisará la demanda “con cuidado”, y que en los próximos días verá en qué estado está el proceso.

Lamentó que la Procuraduría del Estado en la gestión de Áñez haya tomado un cariz más político que técnico.

