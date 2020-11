¿Quién será el vice de la FBF? Crespo no se «brinda, ni se excusa»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Otro congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmará al dirigente que ocupe la presidencia de la División Profesional y sea a la vez el primer vicepresidente en el comité ejecutivo.

El elegido reemplazará en el cargo a Robert Blanco, que el pasado fin de semana fue expulsado de la dirigencia por el voto unánime de 21 miembros que asistieron al congreso.

Como el estatuto vigente es el de 2017, el fútbol profesional aguarda que esa primera vicepresidencia sea ocupada por alguien de esa división y para ello el G-8 hará pesar la mayoría que tiene para elegir a su candidato que no sería otro que Ronald Crespo, actual dirigente de The Strongest.

Crespo dijo ayer que no conocía que haya la intención de proponerlo para el cargo. “No tengo la menor idea, pero personalmente ni me brindo ni me excuso, ya que lo que se trata es de trabajar”, subrayó el aurinegro. En cambio, destacó la apertura del presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, quien adelantó que asistirá al consejo superior programado para el martes 24, en La Paz, para hablar de lo deportivo y dejar de lado lo político. “Me parece bien esa postura, que debería ser una actitud de todos. Hay que solucionar nuestras diferencias en los lugares que nos corresponde y no en la justicia ordinaria o en otras reuniones”, acotó Crespo.

La División Profesional deberá reunirse primero para tener unas elecciones internas en su seno y una vez que tengan al elegido, se debe asistir a un congreso de la FBF para que la persona sea ratificada, algo similar a lo que pasó con Blanco cuando recibió la confianza de varios clubes, que luego lo sancionaron por acudir a un amparo constitucional para hacer valer sus derechos. El estatuto regula en su artículo 25, referido a la elección del presidente y del comité ejecutivo, que el “vicepresidente primero: será elegido por la División Profesional y presentado al congreso para la ratificación correspondiente luego de haber superado el examen de idoneidad”.

La norma aclara que, “si el vicepresidente primero electo no supera el examen de idoneidad o no contara con la ratificación correspondiente, la División Profesional deberá elegir nuevo vicepresidente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y así sucesivamente hasta ser ratificado por el Congreso”.

Como la normativa vigente es la de 2017, el segundo vicepresidente continuará siendo Marcos Rodríguez y los directores son Lily Rocabado y Rolando Aramayo que completan a los representantes por la División de Aficionados, mientras que Jaime Cornejo y Antonio Decormis irán por la División Profesional.