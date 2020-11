Refuerzan alerta de segunda ola de contagios en Chuquisaca

Las autoridades dicen que todo dependerá del comportamiento de la población, pero advierten que diciembre y enero son los meses para los que habrá que estar preparados

Las autoridades sanitarias advierten que el rebrote depende del comportamiento de la gente.



Carlos Rodríguez

Pese a la fase de desescalada de casos de coronavirus que se registra en Sucre y Chuquisaca, autoridades sanitarias alertan de un posible rebrote de la enfermedad entre la segunda quincena de diciembre y principios de enero, ya que la ciudadanía se ha relajado en la aplicación de las medidas de bioseguridad.

El temor a que el rebrote sea una realidad crece conforme pasan los días y la población retoma sus actividades habituales sin mayores recaudos, además de que se incrementan los contagios en La Paz y Santa Cruz.

DENTRO DE LOS PRONÓSTICOS

Según el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Enrique Leaño, la segunda ola de contagios “sigue siendo una posibilidad”, de acuerdo a variables y proyecciones que esa instancia, considerando el retorno de la ciudadanía a actividades masivas, los eventos sociales clandestinos, la concentración de personas en entidades financieras y centros de abasto.

En este punto coincidió Fernando Eduardo, docente de la Facultad de Medicina y especialista en Salud Pública, quien hizo notar que en las entidades financieras, centros de abasto y población en general se ha relajado el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

A todo esto se han sumado la celebración de Todos los Santos, Halloween y las fiestas clandestinas, a las que también se refirió Leaño. “Eso implica mayor cantidad de movilidad de personas y con ello, el virus se va a movilizar también”, reforzó Eduardo.

¿CUÁNDO SE PRODUCIRÍA?

Con relación a las fechas, Leaño afirmó que “es muy difícil hablar de una fecha exacta”, pero, debido a las circunstancias actuales, estima que el rebrote podría darse en la segunda quincena de diciembre o en las primeras semanas de enero de 2021.

Al menos tranquilizó indicando que ahora el sistema de salud está mejor preparado que en la primera ola.

Sobre el tema del tiempo, el coordinador departamental de Terapias Intensivas, Joel Gutiérrez, dijo: “Se está pronosticando la posibilidad de un rebrote en nuestro país entre los meses de diciembre, enero y parte de febrero (2021)”.

“Esperemos que la conducta de la gente, que durante este tiempo ha aprendido a utilizar las medidas de bioseguridad, se traduzca en que esta situación no fuera tan inminente; sin embargo, hay que estar preparados”, agregó.

NO BAJAR LA GUARDIA

Leaño volvió a llamar a la población a no bajar la guardia, para evitar lo ocurrido en los meses de julio, agosto y septiembre.

“Estas personas ni siquiera estornudan; o sea, es increíble cómo están totalmente bien, pero llegan a ser positivas y, como no tienen ninguna sintomatología, no acuden a los centros de salud y a raíz de eso no se les puede tomar los PCR. Esas son las sospechas que se tiene a través de un análisis que se hace”, explicó el Director del Sedes.

En general, profesionales de la salud consultados por CORREO DEL SUR alertaron que a partir de diciembre los casos de covid-19 irán en aumento y que en enero del próximo año la situación se tornará difícil.

Prevenir en los niveles de atención

El doctor Fernando Eduardo habló de los tres niveles del sistema de salud. El primero, el de los centros de atención (postas), que en todo el mundo son la base fundamental porque en ellos se solucionan entre el 80 y el 85% de las enfermedades.

Lamentablemente, por las carencias de sus postas sanitarias, eso no ocurre en Bolivia.

En el segundo nivel se resuelven los casos complicados y, por último, en el tercero, el 5% del total, las enfermedades que requieren de atención con tecnología y especialidad.

“Eso no comprendemos en el país”, remarca Eduardo al sugerir una mayor organización en el primer nivel de atención, donde se debe contar con medicamentos y personal capacitado para no llegar a saturar el tercer nivel, como ha ocurrido en la primera ola de contagios de covid-19.

A TOMAR PREVISIONES

“Las autoridades ya han tenido el tiempo suficiente para tomar estos recaudos”, añade el especialista en Salud Pública, al recordar que se debe prever bien la organización del Circuito Oscar Crespo, la Feria Navideña y las personas que llegarán del área rural por las fiestas de fin de año.

Con relación al Circuito, dice que “se puede correr, pero genera aglomeración de personas”, así que este es un problema difícil de resolver.

En cuanto a la feria, “no se la puede tener en el Parque Multipropósito, no va a poder ser ese lugar”.