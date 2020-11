Rodríguez ratifica licitación a Sports TV Rights

“No tendría sentido reunirse con Turner”, advirtió ayer Marco Rodríguez, presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El dirigente aclaró que Sports Tv Rights se adjudicó los derechos de televisión 2021-2024.

“Ya tenemos, en este momento, una empresa que tiene los derechos. Podemos conversar con Turner, pero no tiene sentido”, subrayó el dirigente pandino, quien respondió así al pedido de ocho clubes de la División Profesional que, a través de una carta, exigieron la anulación de la “adjudicación de derechos de televisación a la empresa Sports Tv Rights y analizar la propuesta de Turner.

¿Qué pasó, entonces, con el amparo constitucional que anulaba todos los actos del Comité Ejecutivo desde el 23 de julio, que incluía los derechos de TV? .

“Anuló, en su momento, el acto de apertura y adjudicación, pero en sí a la licitación. En un Comité Ejecutivo se pidió a las diferentes empresas que ratifiquen sus propuestas, ya se hizo. Pero, no obstante, no se olvide que aún no salió una resolución del Tribunal Constitucional. Imagínese que salga a favor de la federación”, agregó.

En agosto pasado, Sports Tv Rights se adjudicó los derechos del fútbol boliviano. Pagará 46,5 millones de dólares por cuatro años.

Rodríguez ratificó la adjudicación de Sports Tv Rights. “Así es, eso no se mueve, a no ser que el fallo constitucional salga en contra de la FBF, pero simplemente anula el acto de apertura de sobres y el de adjudicación, no de la licitación en sí hacer una nueva licitación. Lo que tendría que hacerse es una reposición del acto de apertura y adjudicación, en la que no se puede incluir a una nueva empresa”.